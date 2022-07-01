　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

基隆港畔轉變令人驚豔！七月藝文能量爆棚週週精彩

▲基隆,2022仲夏樂集,藝術進區,國門廣場。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆國門廣場將於七月迎來許多精彩活動，堪稱今夏最chill藝文饗宴。（圖／基隆市政府提供，下同）

生活中心／基隆報導

自6月的城市博覽會以來，雨都基隆的轉變令全台感到驚豔，尤其是基隆港畔周邊新啟用的國門廣場，城際轉運站、公共藝術作品「山海鳴光」以及噴泉水舞，這一系列城市地景的大幅更新，在基隆2022城市博覽會過後，成為串接山城海港之間的基隆新地標。基隆市文化局也在熱力十足的七月，將基隆港畔作為展現藝文能量的基地，讓每個人都能在基隆港邊感受海港氣息，享受藝文饗宴。

▲基隆,2022仲夏樂集,藝術進區,國門廣場。（圖／基隆市政府提供）

基隆今夏最令人期待的音樂饗宴「2022基隆仲夏樂集」將帶來6個場次的系列活動，共計17組風格多元的表演團體及人氣獨立樂團，在炎炎夏日裡，伴隨著徐徐海風熱情開唱。除了熱力四射的表演外，串接國門廣場，「藝術進區」將會接力登場，由臺灣特技團帶來的《愛麗PU的奇境夢遊》與紙風車劇團《武松愛老虎》，也會接續於隔週上陣，整個七月，基隆港邊藝文能量爆棚！

7/1～7/10，「2022仲夏樂集」翻玩「經典」讓你驚豔，每週五～週日下午六點半開始，基隆著名的四大音樂家馬水龍、葉俊麟、蘇文慶和林垂立老師的作品，將透過年輕的「新聲」賦予全新生命力，讓時代經典再次展現魅力，以嶄新的城市地景融入懷舊歌曲，碰撞出精彩火花，新舊交融的面貌格外吸引人。

除了經典曲調，基隆港畔也將充滿青春文藝氣息，包括網路聲量超高的歌唱組合「理想混蛋」，以療癒歌聲圈粉無數的「南西肯恩」，還有全方位「四分衛」主唱陳如山，以及基隆在地歌手「廖文強」和「庸俗救星」，更有去年在金曲獎上有多項入圍肯定的「青虫aoi」等，總計17組音樂人演出熱情開唱。每組演出樂團也將帶來70～90年代的流行歌曲，樂迷們千萬不要錯過！

▲基隆,2022仲夏樂集,藝術進區,國門廣場。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆,2022仲夏樂集,藝術進區,國門廣場。（圖／基隆市政府提供）

「藝術進區」將在7月17日與22日晚間七點於國門廣場登場，於2016年起，基隆文化局開始計劃將藝術帶入在地社區，透過邀請藝文團體進駐，增加與在地人的交流、建立連結，也讓一般民眾可以進入社區觀看表演，透過藝術實踐使鄰里間朝向共好邁進。

▲基隆,2022仲夏樂集,藝術進區,國門廣場。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆,2022仲夏樂集,藝術進區,國門廣場。（圖／基隆市政府提供）

此次將由臺灣特技團帶來《愛麗PU的奇境夢遊》與紙風車劇團作品《武松愛老虎》，讓大家可以走回基隆港邊，認識並感受全新打造的國門廣場，從城市地景的變化，享受將海打開、岸邊還給市民的寬廣視野。雖然天氣很熱，但暑假只待在冷氣房未免太可惜，七月開始每個週末基隆國門廣場及海洋廣場都有精彩活動，倚著港邊享受海洋的開豁，讓海風為你的夏日留下印象深刻的回憶。

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
獨／台北車站地磚大範圍爆裂！畫面曝　台鐵急搶修
「摩斯紅茶自己煮」超大鍋17元　3步驟曝光！飲料控：喝爆
央行14年來首調「存款準備率」　專家：真正房市大魔王
確診男狠捅雙和3護師　詭辯「看到鬼」被打臉重判12年6月
大阪環球影城出人命！28歲男遭「2噸重木箱」壓死
快訊／高雄又停電！5718戶受影響　原因曝光
快訊／台積電殺紅眼！台股摔不夠　ADR盤前再跌逾4%
全聯收銀員辱女客是小偷！林敏雄被求償　法院判賠「驚人金額」
恐怖大山崩！瞬間吞150棟民宅　祕魯村民錄一半尖叫狂逃

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

基隆中和國小「曉月樓」整建啟用　林右昌恭喜獻上祝福

【廣編】超越CP值！得恩堂眼鏡夏祭優惠　滿足全家配鏡需求

基隆港畔轉變令人驚豔！七月藝文能量爆棚週週精彩

帝亞吉歐逆境相挺餐飲業！「餐飲服務業振興計畫」百萬獎金得主揭曉

摩斯推出「台東紅烏龍茶」！期間優惠還抽「熱氣球嘉年華」體驗票

家樂福首款Re系列永續商品問世！平價享專櫃等級　無Logo原因曝光

家樂福出售進度被「這事件」影響！何時有下文？總座回應了

今夏最猛「藏肉神褲」問世！　劉品言：不骨感也能性感

今天就喝！超商限時1天「咖啡買7送7」　加碼買100杯送45杯

揪團抽大稻埕「免費包棟民宿」！最潮氣泡飲「黑松C＆C」招待粉絲FUN玩暑假

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

4歲女兒奶音講超溜台語　「小大人」對話催老爸回家

【廣編】超越CP值！得恩堂眼鏡夏祭優惠　滿足全家配鏡需求

基隆港畔轉變令人驚豔！七月藝文能量爆棚週週精彩

帝亞吉歐逆境相挺餐飲業！「餐飲服務業振興計畫」百萬獎金得主揭曉

摩斯推出「台東紅烏龍茶」！期間優惠還抽「熱氣球嘉年華」體驗票

家樂福首款Re系列永續商品問世！平價享專櫃等級　無Logo原因曝光

家樂福出售進度被「這事件」影響！何時有下文？總座回應了

今夏最猛「藏肉神褲」問世！　劉品言：不骨感也能性感

今天就喝！超商限時1天「咖啡買7送7」　加碼買100杯送45杯

揪團抽大稻埕「免費包棟民宿」！最潮氣泡飲「黑松C＆C」招待粉絲FUN玩暑假

牛肉堡、薯條買1送1！速食店「超省優惠券」來了　加碼吃百元套餐

交往2年分手！她竟遭「前男友媽高調討債」：不結婚就還錢

悠遊國旅補助細節曝！住宿最高折1300元　7／4起可查優惠旅宿名單

2022年必看動漫推薦！18部好看日本動漫推薦　Disney+滿足動漫魂

結合「亞洲的地域與幽魂」各大展覽！2022南美館藝術開門起跑

廖健富好久不見變瘦了　二軍好好感受沒做過的事

快訊／鳳頭蒼鷹「黃恩萼」車禍死亡！團隊忍痛收播：盼您天上自由

快訊／國1南下315.5K連環車禍　4車撞成一團...1車側翻

穿2萬元名牌拖「雙腿染黑」刷不掉！　女星出門「像沒洗腳」糗哭

「寶寶囟門」摸了傷腦？醫破迷思　解密4大意義：太扁＝脫水

租屋時還會分攤！買房後「變免錢」男友傻了　網挺白住妹1點

強壓23歲孕婦進草叢性侵！　色狼遭正義哥毆打「變豬頭」

消費熱門新聞

今天就喝！超商限時1天咖啡買7送7

長榮「飛機餐」超商就能吃到！

植萃控油洗髮精回購驚現大容量

買1送1！速食店「超省優惠券」開吃

今夏最猛「藏肉神褲」問世！

泰Cosplay神人扮炸雞！網驚：超強業配

江宏恩分享減重秘訣：連睡覺都在瘦

怡倫生活提案台中店　找到家喜歡的樣子

揪團搶「免費包棟民宿」！最潮氣泡飲招待粉絲爽玩

家樂福出售案何時有下文？總座回應了

南洋風「新加坡辣醬唐揚雞」開吃了

家樂福首款「Re系列」永續商品問世

夏天吃當季水果「西北櫻桃」來台正夯

指定賣場神物！媽：小孩終於能大膽喝牛奶

更多熱門

相關新聞

基隆確診數全台本島最低　專責病床空床率51.9%

基隆確診數全台本島最低　專責病床空床率51.9%

中央疫情指揮中心1日公布國內本土病例新增3萬5699例，其中基隆新增426例，市長林右昌表示，本市今日確診人數為426人，在本島各縣市排名最低，至於本市4家醫院的COVID-19專責病房181床、收治87人，仍有超過5成的空床，醫療量能充足。

台中男憶當兵遊基隆　餓1天誤闖國道昏倒

台中男憶當兵遊基隆　餓1天誤闖國道昏倒

林右昌好感度第一　城博會亮眼成績有目共睹

林右昌好感度第一　城博會亮眼成績有目共睹

18歲男遇情敵攔車　4煞長棍狠打手掌斷骨

18歲男遇情敵攔車　4煞長棍狠打手掌斷骨

基隆確診數全台本島最低　林右昌：暑假校園開放

基隆確診數全台本島最低　林右昌：暑假校園開放

關鍵字：

基隆城市博覽會國門廣場基隆仲夏樂集

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

4屁孩遭保大警痛毆　最新下場讓人傻眼

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

他刷存摺「驚見多出一大筆錢」捐款者是羅志祥

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

北部最大騙愛集團慘了　滿萬贈大咪咪抱枕　

2022上半年台灣新車銷量排行出爐

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面