基隆港畔轉變令人驚豔！七月藝文能量爆棚週週精彩

▲基隆國門廣場將於七月迎來許多精彩活動，堪稱今夏最chill藝文饗宴。（圖／基隆市政府提供，下同）



生活中心／基隆報導

自6月的城市博覽會以來，雨都基隆的轉變令全台感到驚豔，尤其是基隆港畔周邊新啟用的國門廣場，城際轉運站、公共藝術作品「山海鳴光」以及噴泉水舞，這一系列城市地景的大幅更新，在基隆2022城市博覽會過後，成為串接山城海港之間的基隆新地標。基隆市文化局也在熱力十足的七月，將基隆港畔作為展現藝文能量的基地，讓每個人都能在基隆港邊感受海港氣息，享受藝文饗宴。

基隆今夏最令人期待的音樂饗宴「2022基隆仲夏樂集」將帶來6個場次的系列活動，共計17組風格多元的表演團體及人氣獨立樂團，在炎炎夏日裡，伴隨著徐徐海風熱情開唱。除了熱力四射的表演外，串接國門廣場，「藝術進區」將會接力登場，由臺灣特技團帶來的《愛麗PU的奇境夢遊》與紙風車劇團《武松愛老虎》，也會接續於隔週上陣，整個七月，基隆港邊藝文能量爆棚！

7/1～7/10，「2022仲夏樂集」翻玩「經典」讓你驚豔，每週五～週日下午六點半開始，基隆著名的四大音樂家馬水龍、葉俊麟、蘇文慶和林垂立老師的作品，將透過年輕的「新聲」賦予全新生命力，讓時代經典再次展現魅力，以嶄新的城市地景融入懷舊歌曲，碰撞出精彩火花，新舊交融的面貌格外吸引人。

除了經典曲調，基隆港畔也將充滿青春文藝氣息，包括網路聲量超高的歌唱組合「理想混蛋」，以療癒歌聲圈粉無數的「南西肯恩」，還有全方位「四分衛」主唱陳如山，以及基隆在地歌手「廖文強」和「庸俗救星」，更有去年在金曲獎上有多項入圍肯定的「青虫aoi」等，總計17組音樂人演出熱情開唱。每組演出樂團也將帶來70～90年代的流行歌曲，樂迷們千萬不要錯過！

「藝術進區」將在7月17日與22日晚間七點於國門廣場登場，於2016年起，基隆文化局開始計劃將藝術帶入在地社區，透過邀請藝文團體進駐，增加與在地人的交流、建立連結，也讓一般民眾可以進入社區觀看表演，透過藝術實踐使鄰里間朝向共好邁進。

此次將由臺灣特技團帶來《愛麗PU的奇境夢遊》與紙風車劇團作品《武松愛老虎》，讓大家可以走回基隆港邊，認識並感受全新打造的國門廣場，從城市地景的變化，享受將海打開、岸邊還給市民的寬廣視野。雖然天氣很熱，但暑假只待在冷氣房未免太可惜，七月開始每個週末基隆國門廣場及海洋廣場都有精彩活動，倚著港邊享受海洋的開豁，讓海風為你的夏日留下印象深刻的回憶。