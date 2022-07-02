「我和韓市長截然不同」　林智堅駁落跑：2014年政見已完成90％

▲新竹市長林智堅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市長林智堅獲民進黨徵召參選2022桃園市長，挨批「落跑市長」，林智堅強調自己與前高雄市長韓國瑜截然不同，2014年提出的政見已實現90％。林智堅也透露接受徵召有2個關鍵，其一認為這是一種榮耀跟責任。

林智堅近日接受《NOWnews》專訪，指出答應桃園市長跟總統蔡英文參選桃園市長，有2點關鍵原因，第一、這是責任、使命跟榮耀；第二、自己也在找好的人才，所以覺得沒有資格對別人說不要。

林智堅表示，人家肯定你才來邀請你，既然黨徵召，「我沒有說不的權力」，所以在民進黨選對會開完，他是在臉書寫，責任來了就勇於承擔。

林智堅也透露，原定他和太太是期待卸任之後，如果可以，希望帶孩子到美國念書；兩年前就開始準備，也做了一些功課，但卻發生了疫情，所以都停住了。人生就是如此，沒辦法做太多規劃，尤其是政治工作者，很多事情是老天爺在決定的。

是否也要跟著去美國？林智堅回應，當然！全家（一起去）。那時候想法很簡單，一來讓自己稍微沉澱、休息一下，也再進修一下，另外我們很期待讓孩子在很自然的環境，把語言學習好。

對於被罵落跑市長，林志堅表示，在政治工作中，既然下這個決定，對手一定會有很多質疑，但這沒什麼好擔心的；只是他必須澄清，「我和韓市長是截然不同」，自己很努力地去做這份工作（新竹市長）。

林智堅說，已做了7年半，自己在2014年提出的政見，可以說90％都實現了，而還未完成的，都已經啟動了，「甚至我爭取更多」。

至於為何欽點新竹市副市長沈慧虹接班？林智堅指出，沈慧虹過去服務公職30年間，都是在交通領域，這是新竹市所需要的，所以交給專業來做，不管未來大新竹輕軌或五楊高架向南延伸等，沈都最熟稔，「她來做，我覺得是最好」。

林智堅也說，沈慧虹還有幾個特質，包括展現出女性的溫暖、同理心、協調力，這些是他自己過去不足夠的地方，所以請沈擔任副市長，幫他做府會的折衝、去社區跑活動，而沈口才好、「嘴笑目笑」，長輩都很喜歡她。另外，沈慧虹是很堅毅的人，身為公務員願意承擔選舉，就知道沈是非常有團隊責任感的人。