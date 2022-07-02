林智堅曝卸任後舉家赴美計畫生變　「黨徵召，我沒有說不的權力」

▲新竹市長林智堅。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市長林智堅獲民進黨徵召參選2022桃園市長，挨批「落跑市長」，林智堅強調自己與前高雄市長韓國瑜不同，2014年提出的政見已實現90％。林智堅也透露，原定卸任後要全家赴美，讓孩子學語言，也讓自己沉澱再進修，但卻遇到疫情而生變；林說，政治工作者，很多事情是老天爺在決定的。

林智堅近日接受《NOWnews》專訪，指出答應桃園市長跟總統蔡英文參選桃園市長，有2點關鍵原因，第一、這是責任、使命跟榮耀；第二、自己也在找好的人才，所以覺得沒有資格對別人說不要。

林智堅表示，人家肯定你才來邀請你，既然黨徵召，「我沒有說不的權力」，所以在民進黨選對會開完，他是在臉書寫，責任來了就勇於承擔。

林智堅也透露，原定他和太太是期待卸任之後，如果可以，希望帶孩子到美國念書；兩年前就開始準備，也做了一些功課，但卻發生了疫情，所以都停住了。人生就是如此，沒辦法做太多規劃，尤其是政治工作者，很多事情是老天爺在決定的。

是否也要跟著去美國？林智堅回應，當然！全家（一起去）。那時候想法很簡單，一來讓自己稍微沉澱、休息一下，也再進修一下，另外我們很期待讓孩子在很自然的環境，把語言學習好。

對於被罵落跑市長，林志堅表示，在政治工作中，既然下這個決定，對手一定會有很多質疑，但這沒什麼好擔心的；只是他必須澄清，「我跟韓市長不同」，自己很努力地去做這份工作（新竹市長）。

林智堅說，已做了7年半，自己在2014年提出的政見，可以說90％都實現了，而還未完成的，都已經啟動了，「甚至我爭取更多」。