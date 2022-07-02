落跑市長是勳章？　最新民調6成桃園人認林智堅該「做好做滿」

▲新竹市長林智堅被民進黨徵召參選桃園市長。（資料照／翻攝林智堅臉書）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉將在年底登場，將辭職轉戰桃園的新竹市長林智堅日前稱，台灣民眾黨攻擊他「落跑市長」是傷痕也是勳章，不過，民眾黨市長參選人、立委賴香伶今（2日）公布一份最新民調，結果顯示，有近6成桃園市民認為林智堅應該完成新竹市長任期，再從事其他政治職務，其中又以南桃園的民眾、女性選民更認為林智堅該「做好做滿」，也有超過5成民進黨支持者認為應該先完成任期。

根據最新的民調報告，針對「林智堅是否應完成新竹市長任期再做其他政務」，有29.8%認為非常應該、29.8%還算應該；15.0%不太應該、1.7%非常不應該，另有23.7%未表態，整體而言，約6成桃園市民認為「林智堅應該完成新竹市長任期再做其他政治職務」，只有16.7%者認為「不應該」。

進一步透過交叉分析發現，南桃園的民眾及女性選民認為林智堅應先「做好做滿」高於北桃園與男性比例；其中20至39歲年輕受訪者更有超過7成都認同應完成新竹市長任期；在政黨方面，也有超過5成的桃園市民進黨支持者認為應完成新竹市長任期，再轉做其他政治職務。

▼翻攝自求真民調資料。（圖／賴香伶辦公室提供，下圖皆同）

另外對於民進黨決定提名任期尚未結束的現任新竹市長林智堅選桃園市長，有高達46.3%的桃園市民表示沒辦法接受，比可以接受的33.4%，高出約13個百分點，其中有7.8%的民眾認為非常可以、25.6%還算可以，24.4%不太可以、21.9%完全不可以，另有20.3%未表態。

本次調查由《求真民意調查股份有限公司》於2022年6月21日至23日執行。調查對象為設籍在桃園市，年滿20歲以上的民眾，共計完成1085份市話有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約在正負3個百分點。

本調查以「電腦輔助電話訪問」系統（Computer Assisted Telephone Interviewing，CATI）進行訪問，事後再以「多變量反覆加權（raking）」方式，針對性別、年齡、教育程度、設籍行政區等四個變項進行加權處理，使樣本結構特性與母體相符。