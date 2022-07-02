曝6成桃園人認林智堅應「做好做滿」　賴香伶：硬拗只會被質疑誠信

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（資料照／賴香伶辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市長選舉將在年底登場，台灣民眾黨市長參選人、立委賴香伶今（2日）公布一份最新民調，結果顯示，有近6成桃園市民認為林智堅應該完成新竹市長任期，再從事其他政治職務。賴香伶表示，林智堅仍未公布他所說的「內部民調不認為他是落跑或空降」的民調數據，應該說清楚、講明白，硬拗只會讓民眾更質疑落跑市長的誠信問題。

賴香伶表示，林智堅在接受媒體訪問時以「內部民調」指民眾沒有覺得他落跑或空降，卻遲遲不提出具體民調數字，他因此公布具體民調數字讓社會大眾知道桃園市民的民意真相，請林智堅不要以「內部民調」這種模稜兩可的說法，合理化自己主動辭去地方首長職位、背棄對選民承諾的問題，若確實有所本，請林智堅公布民調結果，否則林智堅會讓自己再度陷入「欠缺誠信」的風暴中。

賴香伶指出，根據求真民調於6月21至23日調查，桃園市民的看法很清楚，多數桃園市民認為林智堅應該做完新竹市長任期，再擔任其他政治職位，對於民進黨徵召林智堅的接受度，有46%的桃園市民不可以接受，只有33％可以接受，這都是非常具體的民調數字，請林智堅不要迴避「落跑市長」問題，就算有「內部民調」，也請公布「內部民調」結果。

賴香伶說，林智堅近日還聲稱被批為「落跑市長」是勳章，進廚房不要怕油煙、球來了就接，都在合理化自己「毀諾、寡信」，令人大開眼界；「勳章說」只是證明林智堅在意的從來就不是桃園的民意，在意的只是小英男孩的位置，這實際上只是在同溫層取暖，不會獲得社會大眾的認同。

對於賴香伶的質疑，林智堅今天上午接受媒體聯訪時回應，他還沒看到民調內容，此外，民調是每個陣營作為選戰參考的資料，尊重大家要不要公布；並反嗆賴香伶說，「我比較想試問賴香伶委員，其實她是民眾黨不分區的立委，那我是為了要到桃園參選市長，我辭去市長職務，我想要請教賴香伶委員，她是要繼續帶職參選嗎？這會是桃園市民所期待的嗎？」

▼翻攝自求真民調資料。（圖／賴香伶辦公室提供，下圖皆同）

本次調查由《求真民意調查股份有限公司》於2022年6月21日至23日執行。調查對象為設籍在桃園市，年滿20歲以上的民眾，共計完成1085份市話有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差約在正負3個百分點。

本調查以「電腦輔助電話訪問」系統（Computer Assisted Telephone Interviewing，CATI）進行訪問，事後再以「多變量反覆加權（raking）」方式，針對性別、年齡、教育程度、設籍行政區等四個變項進行加權處理，使樣本結構特性與母體相符。