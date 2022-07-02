民進黨新北市提名遲遲未定　羅致政「慼心」：已無參選意願

▲立法院民進黨立委羅致政。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者李密／台北報導

民進黨新北市長人選尚未定調，曾在2018年參與初選的英系立委羅致政因勤跑基層、具國際專業，獲得老縣長「蘇系」的支持，屢屢被視為潛在人選。然而因黨內提名進度緩慢，羅致政逐漸心灰意冷，2日向《自由時報》表示，個人已無參選意願，選對會不用將他列入考量。

距離年底新北市長選舉不到5個月，民進黨提名遲遲未定。近日資深媒體人黃揚明指出，民進黨高層仍在努力協調無任所大使林佳龍出戰新北，羅致政只是林拒絕後的備案。根據《新頭殼newtalk》報導，羅致政原先打算黨內若無人有意願參選新北市長，他願為黨而戰。然而黨內提名作業遲遲無定案，羅致政因「備胎說」、黨內節奏緩慢的提名進度感到「慼心」（心灰意冷），目前傾向放棄參選。

對此，羅致政2日向《自由時報》回應表示，已無參選意願，選對會可不用將其列入考量，原則上明天會對外說明，或透過臉書發文表達心情。



而林佳龍在過去幾個月也已多次公開說明，不管是新北市或台中市，皆有在地優秀人才持續經營，應讓年輕一輩有機會參與；曾被點名的屏東縣長潘孟安也表示目前以屏東縣政為主，並無相關參選規劃。

據《新頭殼newtalk》報導，地方人士表示，因民進黨遲遲未提名新北市長，現地方基層已傳出認為執政黨怯戰，將會對新北市整體選情造成影響。新北輔選人士更表示，拖到現在還不知道派誰選，會贏的都拖到輸了。