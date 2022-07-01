沒被提名就直攻2024？　林佳龍：可輔佐也可以當仁不讓

▲林佳龍爭取台北市長提名。（圖／林佳龍辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

無任所大使林佳龍積極爭取台北市長提名，外界也關注若他沒有被徵召，未來下一步動向。對此，林佳龍今（1日）接受廣播媒體「POP搶先爆」專訪時說，他是很有團隊精神的人，如果別人可以扮演檯面上的角色，自己可以輔佐他們，但如果別人並不適合這個角色，他也會當仁不讓。

主持人邱明玉關注，林佳龍曾說如果這一局不是自己，會願意為大家抬轎輔選、將政策討論當作公共財，但是也會為下一步來做準備，被解讀為「為2024做準備」，若是台北市長這一局真的不是林佳龍，林是否將直攻2024？

林佳龍回應，他是學者從政，過去都是提出未來的願景藍圖，本來就有個未來10年的國家發展政策小組，陸續都在提出主張，因此他提出首都圈願景毫無困難，同樣地，如果他沒有選台北市長，這些政見可以作為公共財，給要選的人用，也可以往後面去思考、推動台灣的大未來。

邱明玉追問，林佳龍是往正的方向發展，還是往搭擋、副手的方向？例如與副總統賴清德、前副總統陳建仁組成搭檔？或者要自己走自己的路？林說，「其實我就是很團隊精神的人」，這20幾年來都是以台灣作為主體在思考未來，如果別人可以扮演檯面上的角色，他認為自己可以輔佐他們，但如果別人並不適合這個角色，他也會當仁不讓，並不會因為個人要有位子，就去卡哪個位子。

林佳龍直言，如果2022他沒有上場去比賽，他會在場下加油，就像有媒體稱呼自己「政治阿甘」；對於2024，林說，要組成台灣隊，一棒接一棒，現在年底的選舉會影響到未來，若是首都圈都不是民進黨執政，未來中央、地方就會有很多緊張，若地方聯合起來對抗中央，政令就很難執行。