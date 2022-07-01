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黨內拱選新北？　林佳龍：沒正式徵詢我「立委牛棚練球很久了」

▲無任所大使林佳龍出席《今周刊》台灣大未來高峰會。（圖／記者林敬旻攝）

▲無任所大使林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

新北市長選舉將在年底登場，民進黨提名人選未定，包括英系立委羅致政、無任所大使林佳龍均被視為潛在人選，但林積極爭取台北市長提名，傳出黨內持續勸進。對此，林佳龍1日說，「（選對會）並沒有去正式徵詢我有關於新北」，新北有很多優秀人才，很多在地立委在牛棚練球很久了，是很好的人選。

林佳龍上午表示，現在有時候會在媒體上會看到代表高層、內幕或爆料等報導，事實上，新北市的提名都還在進行中，「並沒有去正式徵詢我有關於新北」，他也了解新北有很多優秀人才，民進黨籍立委佔4分之3，很多立委下一個目標是縣市首長，他們已經在牛棚練球很久了，如果有機會代表民進黨出征，也是很好的人選，只要人選一產生，一定能很快呈現團結的氣勢。

另對於爭取台北市長提名，林佳龍表示，他對台北市有感情，在這裡出生、長大、求學、工作，首都圈是以北北基桃建構起來的1000萬人口，台北市是其中的核心都市，就像是火車頭，可以帶領台灣民主發展，基於台灣民主要深化，一定要做好國土規劃，落實地方自治，而台北市是有挑戰性的，這些年來台灣其他城市蓬勃發展，但台北市卻有一點停滯、人口外移，與國際其他城市比較，各項指標都有點落後了。

林佳龍表示，從政治上來說，民主選舉也是攸關未來兩年後大選，台北市已經24年沒有民進黨籍的市長來執政，儘管議員非常努力、認真推動，但畢竟行政權才能夠主導城市的發展，「我希望（自己）放在對台灣、對台北發展最關鍵的位置，而不是說，我自己一定要再去找一個選舉來選」，所以他提出願景，希望引領大家對於城市發展的想像，而不是像過去選舉重視聲量，真正重要的反而疏忽了。

林佳龍說明，以前不管是「韓流」或「白色力量」浪潮之下，有些聲量會比較大，但是回到城市治理，還是要看其條件是否符合城市的需要，就像去市場買菜要買雞鴨魚肉或水果青菜，可能有不同的目標，不是說一個人聲量大，做每件事情都會做得好。

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