誰抄襲誰？　林佳龍嗆蔣萬安：「Taipei plus」有口號也有內容

▲無任所大使林佳龍爭取台北市長提名。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市長參選人蔣萬安公布競選主視覺，用藍綠黃橘線條描繪出一個無限符號，加上「你加台北就是無限」的口號，遭無任所大使林佳龍質疑抄襲「Taipei plus」構想，但台北市前議員羅智強反酸今年3月就提出「桃園plus」。對此，林佳龍1日反擊說，「Taipei plus」有口號也有內容，它的意義是無可取代的，因為台北市是台灣的首都，也應該成為台灣的驕傲。

林佳龍今天上午赴龍山寺參香，被媒體問及羅智強稱早在今年3月就已經提出「桃園plus」，林佳龍政見是抄襲他的，林直言，這個討論很好，如果仔細看，他的「Taipei plus」是用英文，從一開始就定位台北首都為最國際化的城市，蔣萬安昨稱不了解「Taipei plus」的內容，事實上他已經在用了，就是「台北首都圈」的概念，「Taipei plus」總共有3層意義：一是從「Taipei」到「Taipei plus」，代表台北超越台北，二是連結到首都圈周邊城市，有區域治理意義，例如可以「plus基隆」、「plus新北」，三是能夠與國際首都城市交流合作。

林佳龍還說，他提出「Taipei plus」首都願景的12門課，包括「交通+」、「居住+」等內容，「Taipei plus」有口號也有內容，它的意義是無可取代的，因為台北市是台灣的首都，也應該成為台灣的驕傲。