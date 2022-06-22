莾駕駛闖紅燈撞休旅車再「保齡球式撞5機車」　執勤警員也倒地

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區捷運綠線工地21日傍晚發生一起轎車闖紅燈肇事案件，5輛在待轉區機車像保齡球般被違規轎車衝飛，造成包括1名執勤警員在內的5名騎士受傷，肇事的李姓男子經酒測後酒測值為零，李坦承貪快、來不及煞車釀禍，受傷5名騎士中有3人送醫治療，員警和另1民眾則無大礙，警方已對違規的李姓男子開罰，後續肇事責任與賠償由李男與傷者調解中。

▲桃園市李姓男子21日晚間6時許，駕駛轎車行經蘆竹區捷運G13段工地前闖紅燈撞上左轉休旅車，再衝撞至旁邊機車待轉區，導致5輛機車被撞倒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市李姓男子21日晚間6時許，駕駛轎車行經蘆竹區捷運G13段工地前闖紅燈撞上左轉休旅車，再衝撞至旁邊機車待轉區，現場一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹警方指出，21日晚間6時許，41歲的李姓男子駕駛轎車，行經蘆竹區中正北路、南竹路口，也就是捷運綠線G13工地圍籬前，竟無視路口紅燈未減速，直接撞上左轉由25歲曾姓男子駕駛的休旅車，因速度很快還右偏撞上路旁機車待轉區，導致5輛機車保齡球般被撞倒，其中包括1名蘆竹警分局林姓員警。

▲桃園市李姓男子21日晚間駕駛轎車行經蘆竹區捷運G13段工地前闖紅燈撞上左轉休旅車，再衝撞至旁邊機車待轉區，消防人員在現場救護傷者。（圖／記者沈繼昌翻攝）

在該路口值勤的蘆竹分局員警立即呼叫線上警力支援，並請消防救護人員到場將受傷騎士送醫，包括57歲游姓男子（左小腿開放性骨折），27歲曹姓男子（右手小指撕裂傷）、32歲陳姓女子（左腳踝與右手擦挫傷），3人均由119送醫治療，蘆竹警分局南竹派出所林姓員警與另一女騎士則傷勢輕微並未送醫，至於闖紅燈的李姓男子頭部疼痛、左膝擦傷，被撞休旅車曾姓男子則有頭痛、雙膝疼痛、左手擦挫傷等傷勢，兩人事後也由119送醫治療。

蘆竹警分局交通分隊員警對現場駕駛實施酒測，眾人皆無酒精反應，酒測值均為零。警方指出，李男辯稱因貪快，行經路口時來不急煞車釀禍，目前尚未接獲受傷騎士提告，警方對違規闖紅燈李姓男子將開罰1800至5400元罰鍰，至於後續肇責與賠償則由李姓男子與傷者調解。

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