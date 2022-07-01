退役憲兵酒後打110「去總統府幹掉總統」　清醒辯：恐慌症發作

▲憲兵退役的魏男酒後打110向警察恫稱「我想去總統府幹掉總統」等語，桃檢複訊後依恐嚇公眾罪嫌起訴。（圖／資料照）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市魏姓男子今年3月間酒後行為失控，突然打110向警方恫稱「我想去總統府幹掉總統」、「如果不公正的話，我要攻進總統府」等語，警方根據魏男手機IP位置循線查獲到案；桃檢複訊時，魏否認犯行，辯稱酒醉不記得，疑似恐慌症發作。檢方根據警方錄音內容，認為魏男辯詞純屬卸責之詞，偵結依恐嚇公眾罪嫌提起公訴，並建請法院求處重刑。

檢警調查，59歲的魏姓男子因不滿桃園地院民事判決結果，今年3月1日下午3時許，在龍潭住家以手機撥打110專線向警方恫稱「我想去總統府幹掉總統」、「如果不公正的話，我要攻進總統府」等語，警方將錄音結果存證，並循電話IP位置找到魏男移送桃檢偵辦。

桃檢複訊時，魏男否認犯行，辯稱自己恐慌症發作，且酒醉不記得，還聲稱自己緊張會想找人講話等語；檢方根據警方錄音內容，魏男否認不記得自己做過語說過什麼，顯為卸責之詞，且魏還自稱擔任過憲兵並曾總統府抗議等語，還說過要到總統府幹掉總統與攻進總統府抗議等語，自更有實現之可能性，足使一般大眾造成恐慌，偵結依恐嚇公眾罪嫌起訴，並建請法官審酌魏男身分與犯後態度量處較重之刑。

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