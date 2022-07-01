餐廳遭狂刷負評！留言期間沒營業老闆傻眼　手賤夫妻檔下場曝

▲桃園市徐姓男子與吳姓妻子未曾到過龜山區某餐廳消費，竟在餐廳留言區留下負評挨告，事後還怒嗆要檢舉業者。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市徐姓男子未曾前往位於龜山區某餐廳消費紀錄，竟以自己與吳姓妻子帳號在餐廳網站留言區及Google商家批評「超雷」、「超難吃、去了保證後悔」等負評，黃姓業者查出徐男留言時間根本沒營業，憤而報警提告。徐男被告後還向黃姓業者怒嗆要檢舉餐廳等語；桃檢複訊後確認徐男與吳妻留言為不實言論，偵結依加重誹謗罪嫌將徐、吳提起公訴。

檢警調查，37歲的徐姓男子於2020年2月7日上午9時許以自己帳號接連在社群軟體臉書在龜山區某餐廳留言區頁面與Google商家評論留下負評，批評該餐廳「超雷，老闆態度又差，去了保證後悔」、「超雷，老闆娘態度超差的，去了保證後悔，後來才知道，原來住附近的人根本都不想去」等負評，過幾天又以吳姓妻子帳號留言「超難吃的，而且女店員的態度真的讓人不敢再領教」等語。

該餐廳黃姓業者發現後查出徐男、吳女留言期間，餐廳根本未營業，質疑2人根本惡意誹謗因此報警提告。

桃檢複訊時，徐男坦承在餐廳頁面留下負評事實，但辯稱是兒子住院期間曾去外帶餐點，買的麵食有附麵包；吳女聲稱徐男買的是蛋糕類，不僅與店家調出的消費紀錄不符合，店家根本沒賣蛋糕類產品，證明徐男未曾前往消費。

餐廳黃姓業者證稱，提告後徐男私下傳訊息反嗆「做生意就是和氣生財」、「你們前陽台違規」、「廣告牆面沒申請」、「招牌燈外露」、「很多地方沒有符合規定」等，你們堅持要提告，我也一定去檢舉等語。桃檢根據店家提出證據及徐男兒子住院期間店家營業狀況，認為徐男確實沒消費紀錄卻留下負評，吳女明知丈夫要留負評仍出借其個人帳號，2人犯行明確，偵結依加重誹謗罪將徐、吳2人提起公訴。

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