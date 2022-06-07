襯衫男右轉K到奧迪！前燈殼掀起慘脫窗　他使勁狂塞壓回畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

肇事者秒當修車員！謝姓男子日前駕駛小客車行經士林區天母東路8巷欲左轉，不慎撞上停放在路邊停車格的奧迪轎車，導致奧迪車身鈑金毀損，左側燈殼掀起，發現肇事後的男子也立刻奔下車，很有「責任感」彎下身子徒手大力將燈殼塞回後，當做若無其事離開現場。但全程遭店家監視器錄下PO網，網友也留言「徒手修車真功夫」、「不得不說這徒手修車真厲害」。

▲謝姓駕駛行駛天母東路8巷右轉，結果擦撞停放在停車格內的奧迪，導致左前燈整個被掀起來。（圖／翻攝自Facebook／Gangs of Tian Mu 天母幫）

林姓民眾將肇事過程PO上臉書社團《Gangs of Tian Mu 天母幫》，寫下：「有認識61XX-XX白色奧迪的嗎？您的愛車被人親了一下，肇事者充當修車員，幫您維修了」。

▼肇事男子蹲下身子想將掀起的車燈塞回 。（圖／Gangs of Tian Mu 天母幫）

文章一出，網友紛紛留言敲碗寫下，「肇逃....(想看修車影片，噗茲！）」、「我也想看專業修車」，熱心的林姓民眾將影片放上後，只見黑色轎車車尾貼著銀色奧迪轎車大力撞上，導致奧迪左前車燈殼掀起，肇事襯衫男下車立刻以手左扳右扳，將掀起燈殼塞回，也在原地手忙腳亂蹲下又站起來使勁壓燈殼，最後拚盡全力終於將燈殼塞回安心離開現場。

據了解，肇事駕駛為65歲謝姓男子，奧迪車主為67歲李姓駕駛，林姓民眾也在文章補充員警已連絡到雙方，更叮嚀社團網友天雨路滑，視線不佳，提醒大家開車、騎車、外出要多注意安全。