回頭看半天還出事！女騎士緊盯車道11秒　左轉「撞上直行衰男」

記者柯振中／綜合報導

彰化縣18歲的施姓女子騎車載著許姓女友人，行經秀水鄉彰水路二段時，與直行的機車發生碰撞，導致直行騎士受傷送醫。因為施女停在白線回頭看了許久，騎出去左轉還是出了意外，離譜的影片曝光後，讓網友傻眼直呼，「看了半天是在看什麼？」

警方調查，施女當時載著許姓女乘客行經彰水路，準備左轉彰水路662巷，於是停在路旁白線，觀察同向車道的來車狀況，確認安全後才左轉。

不過，施女停下來觀察同向車道許久，鼓起勇氣左轉時，還是與直行的22歲邱姓機車騎士發生碰撞，導致邱姓騎士倒地衝撞安全島，施女與許姓女乘客也受了傷。

▼女子停在路邊緊盯車況11秒，左轉還是出事了。（圖／翻攝臉書／愛秀水說秀水）



警方替雙方駕駛進行酒測，確認酒測值都為0，詳細案發原因仍待調查。不過，有當地民眾表示，前方路口有設置紅綠燈、待轉區，應該可以較為安全的兩段式左轉，施女不該在這個路口左轉，行為相當危險，也差點波及旁邊經過的外送員，若碰上大貨車等車輛，後果恐怕更加嚴重。

此外，施女當時左轉的影片畫面曝光，當時她將車輛暫停在路口處的白線，接著轉頭觀察同向車道的車況，似乎是在確認安全，看了將近11秒的時間，實際左轉還是出事，讓網友們瞬間傻眼。

不少人留言回應，「看了半天是在看什麼」、「沒車的時候不過去，阿有車了你才要過，這是在」、「往前走到紅綠燈待轉比較好吧，要這樣轉只能自求多福了」、「是不是近視很重」、「這女孩有看後面有無來車，但眼睛無法判斷距離，我看下次不要再騎車啦」、「真的是目小耶」、「明明就還有兩台機車要過…看那麼久真的是看寂寞的…。」

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