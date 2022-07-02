　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

麥當勞點套餐「怎麼更貴了？」　關鍵在這1張：省錢招數都靠它

▲▼麥當勞。（圖／資料照）

▲麥當勞怎麼點最省錢常常引發熱論。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在物價飛漲，吃一餐噴百元已經稀鬆平常，本站1日則報導《花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」　麥當勞一張圖CP值炸：還任選3樣》，有網友指出，用一張圖就能吃到麥當勞的小套餐組合，且只要60元，相當划算。另外，也有人曾提醒，在麥當勞真的不要直接點套餐，因為沒比較便宜就算了，反而還更貴。

有網友分享吃麥當勞「自由搭高CP值吃法」，首先是1+1銅板價50元優惠，接著用關鍵一招「得來速貴賓卡專屬優惠」，就能以10元加購蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅。也就是說，小資族花60元就可吃到小套餐，像是麥香雞堡+玉米湯+小薯條的組合，若覺得吃不夠，還能善用甜心卡，花49元點4塊麥克雞塊後，另送蛋捲冰淇淋，相當於109元就能搞定一餐。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼麥當勞1+1,得來速優惠+甜心卡（圖／記者劉維榛攝）

▲▼1+1搭配甜心卡受到最多人推崇。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲▼麥當勞1+1,得來速優惠+甜心卡（圖／記者劉維榛攝）

而現在吃麥當勞，真的可以多利用這些省錢組合，因為去年就有網友發現，直接點套餐根本沒有比較便宜，甚至更貴。該位網友就在Dcard發文，說他有次點完勁辣雞腿堡套餐，被收了140元，瞬間感到不對勁，「就一直在想，也才薯條加大而已，怎麼會140那麼貴？」

結果這一算發現驚人秘密，「套餐居然沒有比較便宜欸！」原來在麥當勞單點勁辣雞腿堡（72元），用甜心卡點大薯配大可的組合（55元），一共也才127元，這也讓他忍不住直呼，「輸給一年才35元的甜心卡優惠？是在哈嘍？」貼文還釣出前麥胞透露，「甜心卡加1+1才是王道」，可以發現省錢妙招幾乎離不開甜心卡。

若麥當勞吃膩了，漢堡王也推出「HOT霸王省優惠券」，一共祭出6大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中份薯條、辣薯球、中杯可樂及茶花綠茶全買1送1，再來是超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及脆洋蔥牛肉堡+小薯+雞塊及小杯可樂，省到不行。

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
好市多買一整車！戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」
快訊／T1職籃「年度第1隊」公布　蔣淯安、胡瓏貿領銜入選
「冷氣配電扇吹」原來錯了？　台電曝1神物：開28度也超涼
誰是當今羽壇女單前3名？　戴資穎「謙虛1句話」球迷讚爆
快訊／陳立農突發黑底文！　關閉IG、臉書「整改」
快訊／雨彈升級！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風
台大哥跑外送月領6萬　考上公職「一看薪水」超後悔
85度C劍潭店歇業！　掛「16字紅布條」痛罵房東

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多買一整車！戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」爽翻

快訊／雨彈升級！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風

新北國中教甄複試今登場　429人應考規模創新高

南鯤鯓代天府禳疫消災祈福法會　黃偉哲盼眾神護佑疫情早日消弭

一圖秒懂「一周降雨」兩階段變化！雨彈轉向時間點、熱區曝

馬尾妹深溝剷地瓜球「Q彈又大粒」好暈！網見雙洞辣照：求口感

王浩宇快篩2條線曝「罕見症狀」！　確診最擔心1事：這禮拜慘了

麥當勞點套餐「怎麼更貴了？」　關鍵在這1張：省錢招數都靠它

快訊／雨彈開轟！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

暑假必衝！7月買「這3條台灣好行路線」　免費送一隻桶仔雞

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

「撿打火機」撞工程車2死　肇事砂石車司機呆站路邊

好市多買一整車！戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」爽翻

快訊／雨彈升級！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風

新北國中教甄複試今登場　429人應考規模創新高

南鯤鯓代天府禳疫消災祈福法會　黃偉哲盼眾神護佑疫情早日消弭

一圖秒懂「一周降雨」兩階段變化！雨彈轉向時間點、熱區曝

馬尾妹深溝剷地瓜球「Q彈又大粒」好暈！網見雙洞辣照：求口感

王浩宇快篩2條線曝「罕見症狀」！　確診最擔心1事：這禮拜慘了

麥當勞點套餐「怎麼更貴了？」　關鍵在這1張：省錢招數都靠它

快訊／雨彈開轟！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

暑假必衝！7月買「這3條台灣好行路線」　免費送一隻桶仔雞

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」！　他跳遠6.2m超越曹佑寧

陸隔離天數放寬7+3隔天　入境航線搜索量飆升54%

「立委以外職務無力做任何想像」　楊曜：焦慮、失眠已成日常

《灌籃高手》電影版上映日曝！戲院曬海報洩密：太早掛起來不行嗎

好市多買一整車！戰利品8千元　她掏出1物「現賺5千元」爽翻

大樓飄K味　南警深夜查獲少年吸染毒及4件酒駕

快訊／T1職籃「年度第1隊」公布　蔣淯安、胡瓏貿領銜入選

昨天挨轟吞敗　宋家豪遭樂天下放二軍

大型重機上國道爭路權！全國已攔23部舉發4件　警方籲騎士理性

LIFE・經典／巨大的玻璃溫室　成為大地上的皇冠跟寶石

生活熱門新聞

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

張美阿嬤農場遭爆非合法農場！農業處解釋了

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

雨彈開轟！2縣市大雨特報　防雷擊強陣風

維力炸醬放後院　隔天驚見恐怖屍體山

花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」　麥當勞一張圖CP值炸

高雄女就醫才知罹癌王　手術取出8.4cm腫瘤

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

92歲嬤染疫急診等29小時亡　家屬質疑延誤送醫

台灣超額死亡世界第二低　學者：不應忽略任何死亡

馬尾妹深溝剷地瓜球「Q彈大粒」好暈！網求口感

更多熱門

相關新聞

台大哥跑外送月領6萬　考上公職「一看薪水」超後悔

台大哥跑外送月領6萬　考上公職「一看薪水」超後悔

不少人看準公務員工作穩定、福利不錯，努力苦讀報考國考，擠破頭想搶下這鐵飯碗，一名台大生卻表示，考上公職後以為人生會一路順遂，不料每天超忙，全身痠痛，薪水也只有44K，加班也才56K，考上公職之前每天都在跑外送，一個月還能賺到60K，工作自由也不用看主管臉色，後悔考上公職。

斯文男友「床上反差」驚呆她　女網友：無法裝作不想要這種

斯文男友「床上反差」驚呆她　女網友：無法裝作不想要這種

「理科太太不反駁？」　一票反讚這1點

「理科太太不反駁？」　一票反讚這1點

面試沒錄取！她「1舉動」過來人讚加分

面試沒錄取！她「1舉動」過來人讚加分

花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」　麥當勞一張圖CP值炸

花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」　麥當勞一張圖CP值炸

關鍵字：

麥當勞套餐甜心卡套餐麥胞Dcard

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

「7歲兒GG找不到」媽崩潰！醫一脫驚了：全淹進去

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

張美阿嬤農場遭爆非合法農場！農業處解釋了

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面