麥當勞點套餐「怎麼更貴了？」　關鍵在這1張：省錢招數都靠它

▲麥當勞怎麼點最省錢常常引發熱論。（圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在物價飛漲，吃一餐噴百元已經稀鬆平常，本站1日則報導《花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」 麥當勞一張圖CP值炸：還任選3樣》，有網友指出，用一張圖就能吃到麥當勞的小套餐組合，且只要60元，相當划算。另外，也有人曾提醒，在麥當勞真的不要直接點套餐，因為沒比較便宜就算了，反而還更貴。

有網友分享吃麥當勞「自由搭高CP值吃法」，首先是1+1銅板價50元優惠，接著用關鍵一招「得來速貴賓卡專屬優惠」，就能以10元加購蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅。也就是說，小資族花60元就可吃到小套餐，像是麥香雞堡+玉米湯+小薯條的組合，若覺得吃不夠，還能善用甜心卡，花49元點4塊麥克雞塊後，另送蛋捲冰淇淋，相當於109元就能搞定一餐。

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▲▼1+1搭配甜心卡受到最多人推崇。（圖／翻攝麥當勞官網）

而現在吃麥當勞，真的可以多利用這些省錢組合，因為去年就有網友發現，直接點套餐根本沒有比較便宜，甚至更貴。該位網友就在Dcard發文，說他有次點完勁辣雞腿堡套餐，被收了140元，瞬間感到不對勁，「就一直在想，也才薯條加大而已，怎麼會140那麼貴？」

結果這一算發現驚人秘密，「套餐居然沒有比較便宜欸！」原來在麥當勞單點勁辣雞腿堡（72元），用甜心卡點大薯配大可的組合（55元），一共也才127元，這也讓他忍不住直呼，「輸給一年才35元的甜心卡優惠？是在哈嘍？」貼文還釣出前麥胞透露，「甜心卡加1+1才是王道」，可以發現省錢妙招幾乎離不開甜心卡。

若麥當勞吃膩了，漢堡王也推出「HOT霸王省優惠券」，一共祭出6大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中份薯條、辣薯球、中杯可樂及茶花綠茶全買1送1，再來是超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及脆洋蔥牛肉堡+小薯+雞塊及小杯可樂，省到不行。