花60元「吃爆漢堡+薯條+飲料」　麥當勞一張圖CP值炸：還任選3樣

▲麥當勞60元小資套餐點法，超狂曝光！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

外食族感嘆物價高漲，光吃一餐就要噴百元，因此善用優惠券省錢也不無小補！有網友透露，平時去麥當勞用餐，拿出一張圖後，只花60元就能吃到漢堡、薯條與飲品，該小套餐組合相當划算，若還是沒吃飽，再花49元又能吃到4塊麥克雞塊與一支冰淇淋，網友見超狂CP值點法驚呆了！

一名網友分享吃麥當勞「自由搭高CP值吃法」，只要花60元就吃到漢堡、飲料或玉米湯，以及涮嘴又銷魂薯條，相當划算，小資族超神點法如下：

[廣告]請繼續往下閱讀...

首先是1+1銅板價50元優惠，紅區主餐（吉式漢堡、麥香雞、4塊麥克雞塊、勁辣香雞翅、酥嫩雞翅、蘋果派、蛋捲冰淇淋或小薯）；白區飲品（可樂、雪碧、冰綠／紅茶、檸檬紅茶或小杯玉米湯）。

紅白區各選一樣後，再靠關鍵一招「得來速貴賓卡專屬優惠」，就能以10元加購蛋捲冰淇淋、小薯或薯餅。

也就是說，小資族花60元就可吃到小套餐，像是麥香雞堡+玉米湯+小薯條的組合，當然若嫌吃不夠，還能善用甜心卡，花49元點4塊麥克雞塊後，另送蛋捲冰淇淋，等於109元就能搞定一餐。

▼花109元可吃到5樣餐點，三張圖一次看！（圖／翻攝麥當勞官網）



若麥當勞吃膩了，漢堡王也推出「HOT霸王省優惠券」，一共祭出6大系列共34種優惠，其中，肯定要搶吃超殺「買1送1」，有脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡、中份薯條、辣薯球、中杯可樂及茶花綠茶全買1送1，再來是超俗個人餐55折起，其中，只要100元就能爽吃脆雞堡+小薯+雞塊及小杯可樂，以及脆洋蔥牛肉堡+小薯+雞塊及小杯可樂，省到不行。