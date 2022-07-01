風向倒往理科先生「女方不反駁？」　一票反讚這1點：沒必要

▲百萬YouTuber理科太太。（圖／翻攝自YouTube／理科太太）

網搜小組／鄺郁庭報導

百萬YouTuber理科太太（陳映彤）去年12月宣布和理科先生（John）離婚，近日男方接受訪問，忍不住控訴女生婚內4暴力，一度害他憂鬱症復發，引起外界爭論。不過，就有網友感到納悶，畢竟風向都一面倒了，理科太太卻沒有大動作回應，感覺很怪。貼文一出，許多人反而認同這1點，話題引發熱議。

這位網友在Dcard發文，「理科太太為什麼不反駁？」文中表示，「看到了理科太太跟她先生的新聞，也看了他們兩個人的IG，蠻好奇的一點是，男方都已經說出他自己的委屈了，為什麼理科太太都不反駁呢？」認為因為John的說詞，現在風向一面倒，但理科太太都沒說什麼，「是想裝好人？還是她的經紀人不會做事？又或者是其實男方說的都對，如果再反駁，可能會越來越一發不可收拾？」

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看到原PO的質疑，底下一票秒搖頭，讚同理科太太不再反駁，「再吵下去對雙方還有小孩都是種傷害，不累嗎」、「她為什麼要反駁？那是她的家務事，沒有必要跟那些吃瓜群眾討論好嗎」、「就沒有必要啊！過好自己的生活最重要吧」、「不想互相傷害而已吧？這就他們的家務事，她不想搬上檯面，也沒有必要，既然真的離婚了，那各自安好這樣也無妨吧？」

還有網友直呼，「說真的兩個人之間經歷了什麼都只有雙方最清楚，什麼報章雜誌、友人說之類的小道消息聽聽就好」、「不相信的本來就不會信啊！看看眾量級的事，那幹嘛還要反駁」、「啊是乾我們屁事」、「別人家務事也不關你的事」、「迪卡每次都跳出這種什麼我感興趣，結果他X點進來，是個不乾你我的廢文，重點還上熱門……」