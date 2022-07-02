2022桃園金牌企業卓越獎徵件中　落實防疫綠能有加分

▲2022桃園金牌企業卓越獎徵件中。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



2022年桃園市金牌企業卓越獎徵件開跑！市府經發局表示，即日起至8月1日止，凡企業設立或設廠在桃園，皆可進行報名。今年的獎項包含「智多星獎」、「愛地球獎」、「好福企獎」、「隱形冠獎」及「新人王獎」等五種類型獎項，為鼓勵企業踴躍報名，今年調整徵選辦法與加分機制，並優化網站，設立常見FAQ頁面，盼企業報名更順利。

為了鼓勵桃園在地企業，績優企業，這項表揚活動已經超過15年，累計有297家企業獲表揚，其中不乏台積電、3M、宏亞食品、禾聯碩及義美食品等大型知名企業，為因應政策與環境改變，自2019年調整為「金牌企業卓越獎」，並且依照不同類型訂定出「智多星獎」、「愛地球獎」、「好福企獎」、「隱形冠獎」及「新人王獎」五種獎項，讓企業能夠選擇合適的項目參加。

金牌企業卓越獎也加入了加分項目，除了社團法人公協會推薦加分外，今年因應後疫情時代，延續企業防疫落實加分及鼓勵企業節約能源，新增節電貢獻，企業可於書面報告中提出相關佐證，審查委員將會斟酌給予總分1-2分加分，希望藉由本活動嘉許桃園隱形企業冠軍，帶領桃園表現良好的金牌企業邁向國際舞台。

金牌企業卓越獎將透過書面審查、委員實際到廠訪視、決審的評選方式，針對企業競爭力、營運管理績效與特色等面向評選，預計於年底由桃園市長鄭文燦親自頒發獎座，公開表揚15家績優卓越企業，肯定桃園在地企業與員工努力打拼的精神與成果，並於後續由知名出版社採訪得獎企業背後成功故事集結成專書出版，展現桃園產業界的競爭力。