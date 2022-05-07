Home+中嘉寬頻在地影像培力與徵件　只要投稿通過就有獎金拿

▲Home+中嘉寬頻在地影像培力與徵件。（圖／北健提供）

記者楊淑媛／桃園報導

身處數位時代，分辨真假訊息已成為網路使用的必備能力。中嘉集團為有效推廣媒體識讀教育，前進大專院校進行媒體識讀推廣，更招募有志成為公民記者的國民，用鏡頭記錄在地的自然生態、宗教人文藝術與在地特色，多元並豐富影音內容；凡通過該公司編輯台審閱者，都有豐富獎勵，即日期受理報名。

Home+中嘉寬頻集團聯製處資深協理徐雪玲6日表示，凡中華民國國民，不限個人或團隊報名，各年齡皆可參加。報名自即日起迄12月15 日17:00 截止。徵件主題有三項包含新聞影片組：以經營區內為拍攝範圍，凡人文藝術、觀光景點、名勝古蹟、歷史文化，皆可做為新聞採訪之主題，發揮創意達話題營造、顯示在地獨有的精神。

短片影片組：申請者須提出專題企畫書，有關美食、校園生活、校園社團、地方關懷等，主題需與在地結合，用「影片來說故事」並結合創意發想、展現地方特有的記憶、印象。在地節目組：申請者提出節目企畫書，主題需緊扣人文、歷史、新住民、原住民、性別平等與在地結合之節目內涵。

投稿的影片由主辦單位各經營區節目與新聞編輯台評選之，入選之新聞影片可補助每則新台幣 2,000 元，短片影片可補助每則新台幣5,000 元，在地節目可補助每集新台幣 5,000 元起至 20,000元不等。入選之影片每月將公布於中嘉新聞、Home+中嘉寬頻 - 北健有線電視、Home+中嘉寬頻 - 新視波/家和有線電視等Facebook 粉絲團，並將以電話、電子郵件等方式通知。