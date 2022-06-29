有什麼話說出來！花蓮願景全民參與　縣府徵件共榮193縣道

▲193縣道是全台最長的縣道，總長110.9公里，北起新城鄉三棧溪口南至玉里鎮樂合，沿途串聯七星潭、米棧古道及箭瑛大橋等知名地標與景點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮193縣道是全台最長的縣道，總長110.9公里，北起新城鄉三棧溪口南至玉里鎮樂合，沿途景緻優美，串聯七星潭、米棧古道及箭瑛大橋等知名地標與景點，其中瑞穗至樂合路段更有鳳凰木與阿勃勒相間的景觀光路，每年吸引大批觀光客前往朝聖。

花蓮縣長徐榛蔚非常重視地方道路交通建設，近年來，花蓮縣政府爭取中央經費辦理「太平洋左岸宜居城市-美崙綠網營造計畫」，改善美崙地區及193線七星潭至北濱國小人行道及沿海路段景觀，率先在花蓮完成以人為本的人行示範步道，榮獲《2021國家卓越建設獎》最佳規劃設計類金質獎，以及內政部營建署「2020馬路好行計畫評比」亮點案件佳作。

▲北區濱海縣道193線北起四八高地與華西路交口，往南至北濱國小，總長約8500公尺，為台9線的交通達到分流疏運的效果。

其中，北區濱海縣道193線為主的道路品質改善工程，北起四八高地與華西路交口，往南至北濱國小，總長約8500公尺，沿路經過太平洋西岸重要遊憩據點，包含花蓮酒廠、花蓮港、文化中心、太平洋公園、東大門夜市等，也為台9線的交通達到分流疏運的效果，進而健全花蓮都會地區整體道路系統，提升交通安全。

縣府致力營造友善宜居城市，縣道193周邊建設及各項基礎硬體設施陸續完工，包括花蓮市日出大道第三階段的三角公園，透過道路、人行道及景觀水池結構體，完工後將改善花蓮市舊城區整體風貌營造，建構觀光休閒亮點，進而帶動花蓮經濟發展。

為融入公民參與縣道193周邊整體規劃及沿線城鄉活動，聆聽各方意見並凝聚地方共識，讓地方建設貼近民眾使用需求。縣府七月起將推動「花蓮願景。全民參與-縣道193、美崙山公園公民徵件」活動(網址：https://forms.gle/ojWWtgPk5XRv4WSV8 )，邀請鄉親共同參與縣道193、美崙山的建設發展，提出想法與計畫，作為未來公民參與式提案政策參考，共同擘劃美好花蓮願景。