八里舊公所改建200坪市民活動中心　多元休閒空間嘉惠7千市民

▲八里舊公所改建200坪市民活動中心。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市八里舊公所改建為八里市民活動中心及銀髮俱樂部6月30日舉行啟用典禮，民政局長柯慶忠、八里區長陳炳仲、地方民代及里長共同揭牌啟用，預估嘉惠訊塘里和荖阡里等周邊約7000位市民。揭牌後八里區工商發展促進會並於河北公園天幕籃球場，贈送166顆籃球給轄內5間中小學童使用，鼓勵學子運動及並期促進體育發展。

民政局長柯慶忠表示，近年淡江大橋如火如荼興建及推動八里輕軌等重大建設，讓八里區人口不斷成長，位於市區精華地段的八里市民活動中心，內部寬敞明亮，適合舉行大型會議、研習及舞蹈等課程，且音響及投影等設備完善，可望成為各年齡層多元休閒、凝聚情誼的好所在。

▲位於市區精華地段的八里市民活動中心，適合舉行大型會議、研習及舞蹈等課程。

八里區長陳炳仲表示，舊公所因建物老舊耐久性損壞，於去年進行結構補強及立面改造工程，投入逾1500萬經費，將1、2樓共200坪空間分區規劃為市民活動中心及銀髮俱樂部，提供市民辦理各項活動，也特別感謝民政局挹注經費，讓場館設備更加完善。

陳炳仲說，八里區於2019年即達成里里有銀髮俱樂部目標，但原設於土地公廟的訊塘銀髮俱樂部，因活動空間受限，為提供長輩更舒適空間，在八里市民活動中心整修時，同步規劃銀髮俱樂部空間，配置卡拉OＫ、茶飲、棋具及運動器材等設備，未來也將結合多元資源辦理老人共餐及動健康等活動增進交流，讓長輩感受家的溫暖，落實市府在地安養政策。

▲八里區工商發展促進會贈送166顆籃球給轄內5間國中小學。

此外，考量八里區近年來人口漸增，為提供居民充裕的運動處所，日前中央及地方合力斥資逾4千萬元，啟用北河公園、頂罟活動中心及龍米市民活動中心3座天幕籃球場，讓民眾享受運動樂趣，八里區工商發展促進會並贈送166顆優質籃球給轄內5間國中小學，鼓勵運動及體育發展。

陳炳仲說，3座天幕籃球場外觀設計結合周遭學校及社區意象，增添八里風采，其中頂罟活動中心天幕球場，以樹為設計發想，營造出樹下乘涼、跑跳、運動休閒意象，並呼應八里行政中心及頂罟活動中心配色；北河公園天幕籃球場則以圓拱設計，高低交錯的雙拱造型搭配清新的藍綠配色，圓拱間並設置百葉通風口，增加球場明亮度以及空氣流通。

另外，球場並安裝LED夜間照明系統，晚上也能乘著風舒適地揮灑汗水，周邊亦設置圍網防止籃球掉落馬路，保護球友們安全。球場開放時間為上午6時至晚間10時，未開放時間請勿使用球場以免影響周遭居民作息。疫情期間也請市民們遵守防疫規定，保護自己也保護他人。

【更多新聞】

►核二廠2號機7／2降載！檢修再熱器洩漏 當天即回復負載

►基隆+426！確診數全台本島最低 專責病床空床率51.9%

►「阿北你早就退伍了」台中男憶當兵遊基隆 餓1天誤闖國道昏倒

►基隆市長林右昌好感度第一 城市博覽會亮眼成績有目共睹