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恩恩爸提國賠求償1元！　新北法制局「若告局處」：沒問題！一定受理

▲▼恩恩爸。（圖／翻攝自視訊畫面）

▲恩恩爸。（圖／翻攝自視訊畫面）

記者崔至雲／新北報導

新北中和2歲童恩恩染疫病逝，恩恩爸質疑新北市府延遲就醫81分鐘，才釀成整起悲劇。恩恩爸日前在臉書宣布，將提出國賠求償「1元」，希望能透過法律手段得到他想要的真相。對此，新北市法制局表示，若恩恩爸是要向「新北市府局處」提起國賠，「百分之百沒問題，一定會受理」。

恩恩爸1日透過視訊向媒體表示，在奔波近1個月後，可以看到新北市府的態度還是有資料不願意給，仍不斷在講空話，完全沒有實際作為，關鍵的橫向紀錄、衛生局跟醫院之間的聯繫、衛生局或衛生所仍無法清楚交代，傍晚為什麼會失聯55分鐘。

他指出，新北市府明明有答案，卻一直不願將真相提供給他，他透過正當管道申請卻被拒絕，因此在和律師的討論下，決定採取法律手段，以國賠1元的方式，來得到他要的資料真相。

新北市法制局長吳宗憲今（1）日表示，他有完整看完恩恩爸所PO的臉書文章，但仍不清楚他是要對「新北市府」還是「局處」提起國賠，前者的部分受理單位在中央，而後者則由新北市法制局來受理，窗口不同要注意。

另外，吳宗憲提到，恩恩爸此次國賠訴訟是針對「行政機關」提出，還是直接向法院提起的民事訴訟，訴訟方式不同，要審理的機關也會不同。吳強調，如果是新北市府該受理的行政訴訟，他百分之百沒問題，一定會受理。

吳宗憲說，目前市府內仍有多起國賠案件仍在審理當中，如果恩恩爸國賠案掛號入案進來新北市府，辦理的過程仍需要排隊，但難免又引起外界揣測是否有故意拖延，因此屆時也會請評委們開會討論，是否能讓此起社會矚目案件優先審理，也要讓其他排隊民眾能夠體諒。
 

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