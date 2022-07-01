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中和紅火蟻入侵「1天撲滅」　祕書長林祐賢：務必列熱區防治

▲中和紅火蟻入侵「1天撲滅」 祕書長林祐賢：務必列熱區防治。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲中和發現紅火蟻入侵「1天撲滅」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市中和前國防管理學院操場，近日除草後發現6座蟻丘，經通報新北市紅火蟻專管中心確認為「紅火蟻」，市府及公所人員隨即投藥防治，並設圍籬插旗標示，以免民眾誤踩闖咬傷，更以熱區防治方式，把蟻穴挖開灌注藥劑，第一時間撲滅紅火蟻。市府秘書長兼專管中心召集人林祐賢會議中指示，務必列為熱區防治，避免民眾遭咬傷。

市府派員經現場會勘，肇因於操場附近文化部歷史博物館閒置用地，去年發現紅火蟻入侵，經專管中心要求列管防治，雖於今年初已解除列管，但沒想到防治過程中，文化部竟將用地之槭樹移植至操場旁，因而造成紅火蟻擴散至操場，目前發現6個大型蟻丘。

▲中和紅火蟻入侵「1天撲滅」 祕書長林祐賢：務必列熱區防治。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲灌注作業清查範圍，擴大到操場周遭方圓2公里。新北市紅火蟻專管中心執行秘書洪勝雄（右）。

新北市紅火蟻專管中心執行秘書洪勝雄表示，該場地是附近民眾重要休憩運動場地，每天會有上千人次活動，所以一發現蟻丘，市府秘書長林祐賢也是專管中心召集人指示，都會區內發現紅火蟻，務必列為熱區防治，在第一時間發現時灌注撲滅，以免民眾遭咬傷。

洪勝雄表示，灌注作業清查範圍，擴大到操場周遭方圓2公里，包括附近的圓山公園及道路行道樹，但沒有發現其他的蟻丘，目前該運動場紅火蟻經灌注藥劑後已撲滅，後續將再由中和市公所同仁繼續監測，發現紅火蟻將會立即處理。

▲中和紅火蟻入侵「1天撲滅」 祕書長林祐賢：務必列熱區防治。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲目前該運動場紅火蟻經灌注藥劑後已撲滅。

洪勝雄指出，春、夏季交接是紅火蟻繁殖季節，「婚飛擴散」更是紅火蟻特性之一，紅火蟻從中南美洲入侵至全球其他國家，因為沒有天敵擴散很快，但新北市努力防治下，無論解列件數、面積都是全國之冠，近二年來已經從7000公頃降至5000公頃，管制面積比僅3%，尤其針對都會熱區中人口密集處，只要發現就會緊急管制、巡查、灌藥，保護民眾安全。

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