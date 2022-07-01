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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／本土+35699「下降8.1％」　侯友宜說明新北最新疫情

記者崔至雲／新北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布新增3萬5699例本土個案，另增101例境外移入，確診個案新增121例死亡。本土病例比昨天相比下降8.1%，仍有兩縣市超過5千例，分別是台中市新增5155例、新北市5070例。 新北市政府將在下午召開記者會，侯友宜將親自說明最新狀況，《ETtoday東森新媒體》全程直播。

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者許靖騏攝）

新北市政府今日上午邀請防疫計程車駕駛們，以電影包場方式觀賞「Top Gun:Mavercik(捍衛戰士：獨行俠)」。侯友宜指出，疫情爆發2年多來，交通局立即成立抗疫計程車隊，650位抗疫計程車駕駛不畏懼病毒威脅。

侯友宜說，防疫車隊的駕駛不但身穿兩層防護衣，有時候還要載送確診個案到南部，甚至花了12個多小時載送往返台東，許多重要節日也堅守崗位，24小時全年無休，至今總值勤858天，總載送趟次17萬4,500趟。今年4月11日全台疫情大爆發，單日載送趟次更達3,198趟，非常謝謝這群抗疫英雄為了捍衛市民的生命安全付出辛勞與汗水。

交通局長鍾鳴時指出，公共運輸支援防疫陣線不只有抗疫計程車，疫情爆發後，公車業者也加強車輛、場站的防疫清消，去年5 月16日疫情升溫時更緊急加入抗疫大巴任務，迄今總計87位公車駕駛員擔任抗疫大巴駕駛，執行287車次，載送3,355人次。
 

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關鍵字：

侯友宜新北疫情

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