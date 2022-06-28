基隆市長林右昌好感度第一　城市博覽會亮眼成績有目共睹

▲基隆市長林右昌。（圖／資料照／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

2022全國縣市長選戰年底登場，新北市長侯友宜近期因「恩恩案」形象重創，使毫無懸念的連任選情出現破口，傳出綠營將派出大將出征，近日林右昌、潘孟安便被點名轉戰新北市。TPOC台灣議題研究中心研究分析指出，4位可能代表民進黨參選的人物中，以即將卸任的基隆市長因政績輝煌，好感度1.61名列第一。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析近一個月以來，侯友宜、兩名民進黨任期屆滿的縣市首長潘孟安和林右昌、曾在2018年參與市長初選的羅致政、吳秉叡等5人的網路聲量。分析顯示，林右昌好感度1.61，超越其他「競爭對手」很多，潘孟安好感度0.56，羅致政好感度0.59，吳秉叡好感度0.35，好感度均遠在侯友宜之上。

風光閉幕的「2022城市博覽會」也把在基隆市府深蹲八年的林右昌推向最高點， 黨內人士分析，林右昌理性溫和、外圓內方，累積各派系的好人緣，更是黨內極少數府、院、黨與地方執政經驗歷練完整的少壯派菁英，蔡英文總統更巧妙栽培林右昌，接任智庫副董事長，讓黨內許多人私下稱林右昌像是民進黨的「小金孫」，深得黨內跨派系、各世代前輩的疼愛。

▲基隆市長林右昌好感度1.61名列第一。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）



民進黨秘書長林錫耀說，他還沒有和林右昌談過是否選新北市長，但是大家都有這樣的想像跟期待，儘管林右昌日前表明他不會參選，但林右昌這八年來的執政成績，大家有目共睹；林錫耀強調，民進黨很多位做得很好的縣市長，包含桃園市長鄭文燦、新竹市長林志堅、屏東縣長潘孟安，這些縣市首長都是台灣重要資產，更是民進黨的寶貝，相信未來絕對很期待也珍惜他們。

TPOC台灣議題研究中心指出，侯友宜一度被視為連任無人能夠挑戰，雖然侯友宜在5人當中總聲量18.3萬居冠，但負面聲量比例也是最高的，多達5.4萬則，而好感度僅0.18則敬陪末座，顯示在最近一個月中，因為恩恩案處置不當，讓「鐵漢」形象動搖，不再是無人能敵。

面對5個月後的新北市長選舉，民進黨若能推出強而有力的候選人，與侯友宜奮力一搏，將可擺脫原本「炮灰」的宿命。恩恩事件在全國議題發酵，可說是侯友宜就任市長以來最大的打擊，勢必將會對藍營2024年總統布局產生影響。不僅如此，連本來他應該毫無懸念的新北市長連任，也可能受到實際威脅，如本事件繼續發酵，民進黨收復新北市長這一席，將不再是天方夜譚。

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