竹縣連4年非六都招商王　楊文科：加速地方繁榮發展

▲新竹縣連續4年榮獲財政部非六都組「招商卓越獎」，今日行政院副院長沈榮津（左）頒發獎項給縣長楊文科（右）。（圖／新竹縣政府提供，以下同）

地方中心／綜合報導

新竹縣政府在縣長楊文科率領下，年年交出亮眼招商引資佳績，去年完成5件民間參與公共建設招商案簽約，民間投資金額高達153億元，榮獲財政部111年縣市組「招商卓越獎」，新竹縣創下連續四年非六都招商王的好成績。今（1日）財政部在南港展覽館辦理民間參與公共建設招商大會，由楊文科代表接受行政院副院長沈榮津頒發招商卓越獎與促參獎勵金，與各部會、縣市代表共同啟動招商亮點儀式。

財政部政務次長莊翠雲表示，110年民參案件172件，民間投資金額1888億元創下新高，其中新竹縣與嘉義縣成為招商卓越的生力軍，看出楊縣長在招商上的積極努力，新竹縣、嘉義縣市以促參方式，引進民間資金辦理焚化爐建設，解決攸關民生的垃圾問題，獲得造商卓越獎可說是實質民歸。

▲▼新竹縣政府在縣長楊文科率領下，交出亮眼招商引資佳績，今年再次得到非六都招商王，也獲得財政部4,633萬餘元促參獎勵金。

楊文科表示，為打造新竹縣30年榮景，他與縣府團隊積極推動招商引資，期許未來吸引更多民間廠商投入公共建設，往年新竹縣所推動的民間參與促參案件，逐步開花結果，104年縣府與遠東竹北新世紀購物中心共同簽約竹北停8 BOT案，引進竹縣首座大型購物中心，在今年年初遠百竹北順利營運；108年縣府與龍享廣場公司所簽訂的竹北自強七街BOT案，停車場也在今天順利啟用，商場則預計10月開幕，成功創造政府與民間雙贏場面，加速地方繁榮發展，翻轉城市藍圖，讓竹縣的生活越來越精彩！



除此之外，楊文科也指出，AI智慧產業是台灣未來確保國際競爭力的重要科技領域，新竹縣身為台灣科技大縣，他將設置新竹縣AI智慧園區列為重要政策「五支箭」之一，去年園區內產業專用區內4塊坵塊，以設定地上權方式招商，順利與智邦科技、緯創資通、義隆電子及普生等4家大廠簽約，民間投資金額高達135億，預計在今年內廠商皆動工興建，在113年底陸續興建完成，將創造出年產值逾1000億元產值，增加4千個就業工作，吸引更多人才匯集，加速產業創新，加快新竹縣邁入文化、科技、智慧城的腳步。



產發處表示，去年除了AI智慧園區4塊坵塊招商成功外，財政處辦理新竹市北區成德段25地號等7筆土地都市更新案，民間投資金額18億元，去年合計總民間投資金額達153億元。在積極辦理招商的成果下，新竹縣今年獲財政部4,633萬餘元促參獎勵金，將運用在新竹縣未來促參相關業務的使用上，包含可行性評估、先期規劃等，期望未來有更多優質的民間企業來投資本縣。