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竹縣醫護假日、午休致電關懷居家照護確診者　卻被誤認成詐騙

▲▼新竹醫護利用假日、午休打電話關懷確診者。（圖／新竹縣政府）

▲新竹醫護利用假日、午休打電話關懷確診者。（圖／新竹縣政府）

記者柯振中／綜合報導

本土疫情持續延燒，新竹縣的居家照護人數單日一度超過2,700人，基層診所因此加入居家照護關懷行列。不過，新竹縣診所協會理事長、日康診所醫師洪才力表示，在執行的過程中，也有碰過瓶頸，曾被質疑是否為詐騙電話，或是電話太擾民等等，所幸多數民眾願意配合，結束後也會致謝，給醫護人員正向回饋。

由於疫情持續延燒，新竹縣目前共有72間基層診所加入居家照護關懷的行列，提供民眾確診後的資訊，並給予視訊診療、開藥的服務，藉此緩解居家照護者的不安。

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新竹縣衛生局要求，醫師、護理師接到居家照護確診者的資訊後，原則上以2天關心1次的頻率，進行衛教宣導，並替有症狀者視訊診療、開藥，後續由親友代為領藥。

新竹縣長楊文科表示，確診後的居家照護期間，有接到診所醫師的關心電話，為此感到相當安心，非常謝謝醫護人員的支持。

▲▼新竹醫護利用假日、午休打電話關懷確診者。（圖／新竹縣政府）

▲新竹醫護利用假日、午休打電話關懷確診者，有時被誤認是詐騙電話，也有民眾認為「擾民」。（圖／新竹縣政府）

新竹縣診所協會理事長、日康診所醫師洪才力說明，在全縣單日確診數約4、500人時，約有30多間診所加入這項計畫，陸續有診所加入，後來全縣單日確診人數一度高達2,700餘人，都仰賴72間診所通力合作，來關懷、安撫確診者。

洪才力說，這些診所遍布在各個地區，協助分擔居家照護者的關懷工作，也較有餘裕能了解患者的狀況，並協助開藥、衛教宣導等事項。

洪才力指出，在居家照護關懷的執行過程中，難免會碰到瓶頸，有些民眾質疑是否為詐騙電話，或認為診所電話太過擾民，但多數人都願意配合，結束後也會致謝，給予醫護人員正向回饋。

洪才力說明，執行電話關懷的時間，多半是利用午休空檔，也包含周末、國定假日等，許多醫護人員利用休息時間，協助居家關懷，也因此有些小診所變得比平常忙碌。

新竹縣衛生局說，加入計畫的診所不分專業，包含小兒科、家醫科、耳鼻喉科、內科、皮膚科、復健科等，分配確診者則是以地利為原則，就近進行關懷，而幼兒確診者則是由小兒科負責為主，當確診者有看診需求時，診所會提供視訊診療服務，並透過親友領藥的方式給藥，因為是就近關懷，也免了舟車勞頓的過程。

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