江西南昌35條助台商融入「雙循環」　產業園每年台企要新增17間以上

▲江西南昌產業園35條措施助台商落地融入內外「雙循環」。（圖／江西省台辦提供）

記者魏有德／綜合報導

江西南昌6月20日頒布《關於加快推進海峽兩岸產業合作區南昌產業園建設的實施辦法》，提出35條政策支持台商台企在當地投資落地，推動以南昌產業園為中心的發展計畫。該辦法中提到，海峽兩岸產業合作區南昌產業園每年新增台資項目總數要達到17個以上，包括單個項目投資總額不少於1億元（人民幣，下同）的13個以上。

《中新社》報導，2020年2月28日，國務院台辦、國家發改委、工信部、商務部四部委聯合批覆同意在江西省設立海峽兩岸產業合作區。該產業合作區為「一區三園」，其中，南昌市獲批在高新區設立海峽兩岸產業合作區南昌產業園。

南昌市台辦主任夏小蘭表示，南昌支持台企申報各類研發計劃，製造業台企研發費用按100%、其他符合條件的台企研發費用按75%在稅前加計扣除，「對規模以上工業台資企業進行機器換人等智能化技術改造項目，最高補助500萬元。」

在兩岸人才合作方面，夏小蘭指出，南昌對入選「雙百計劃」引進類、培養類台籍創新人才、創新團隊分別給予20萬元及40萬元獎勵。此外，對物流台企自有或承租的大宗商品倉儲設施用地，按規定減按50％計徵城鎮土地使用稅；對國家需要重點扶持的高新技術台資企業，減按15%的稅率徵收企業所得稅。

夏小蘭強調，《實施辦法》內提及，採用中歐班列、鐵海聯運進出口貨物運輸的台資企業，同等享受相關扶持政策，「支持台資企業拓展內銷市場，融入雙循環經濟發展格局。」

截至2021年12月，南昌產業園共引進台資項目32個，總投資額12.8億美元，實際利用台資5.18億美元，近200名台籍人才在歐菲光、兆馳光電、菱光科技、百利精密刀具、南昌統一等企業就業。