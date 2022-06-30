AI智慧園區第二家大廠動土　精準醫療大廠普生進駐

▲普生竹創大樓新建工程動土開工祈福祝禱儀式。（圖／新竹縣政府提供，以下同）

地方中心／綜合報導

新竹縣重要政策五支箭之一的「AI智慧園區」，繼2021年底全球最大的雲端伺服器供應商緯創資通公司動土後，今（30日）台灣醫學檢測試劑領導大廠「精準醫療大廠普生股份有限公司」也進駐AI智慧園區，舉辦普生竹創大樓動土典禮，目標於2024年下半年完工，屆時與智邦、義隆等共4家大廠陸續營運後，預估可引進就業人口約4000人，年產值逾1000億元。



新竹縣長楊文科說，繼去年底的緯創資通、今天的普生公司後，智邦科技預計在7月21日，接著是義隆電子，今年4家廠商都能動工興建，這是縣府重要政策五支箭之一，也是跑最快的一支箭。普生代表生技產業精準醫療進駐AI智慧園區，廠商配合大數據、AI、5G及物聯網等連結，竹北產業聚落將於焉成立，園區產業技術研發創新、產業交流中心地帶將成形，希望更多產業來到新竹縣，一同攜手展望未來。



縣府產業發展處指出，為加速廠商設廠，普生公司在6月15日申請建照掛件，在縣府各局處通力合作下，6月29日核准建照，並於今日動土開工，縣府充分展現最佳行政效率，全力協助4家簽約廠商完成必要的法規程序。未來AI智慧園區將成為一處兼具「智慧研發與設計示範」、「產學合作與技術交流」、「友善環境與產業群聚」之產業新創基地，各家廠商提供更多就業機會，同時帶動地方繁榮。



普生總經理林孟德說，目前與醫院合作的精準醫療，能在血液中發現癌細胞，精準度達9成以上，這些設備及試劑，未來會在這新大樓裡試量產，與各大醫院合作研發，所以這個據點相當重要，過去2年也生產很多針對covid-19相關產品，如快篩、PCR診斷試劑及機器等，未來產品線也會在這裡延伸布局。



普生指出，精準檢測為發展精準健康之基礎，看好未來精準健康長期趨勢，以及透過大數據、AI技術結合，進一步帶動整體生醫產業升級，擴大未來良好市場發展前景，普生規劃AI園區廠辦大樓，擴增集團創新研發基地，並與既有位於新竹科學園區的竹北廠，有效達到資源整合互補、完善佈局大健康領域等效益，擴大普生旗下業務競爭力、接軌國際市場，同時未來預計有上百個就業機會。



普生提到，針對AI園區廠辦基地規劃，規劃打造九大中心，包括亞太AI數位影像醫療雲端系統平台、精準醫療診斷檢測中心、免疫細胞與幹細胞培養中心、全方位癌症解決方案研發中心、蛋白質藥研發與試產中心、診斷檢測儀器研發中心、個人化AI精準醫療規劃服務中心、臨床檢驗研發實驗室、分子生物診斷研發實驗室等，不僅有助於擴大旗下精準檢測、液態活檢業務之營運規模，同時，投入高階精準檢測醫材、CDMO（委託開發及生產）、P113抗菌胜肽藥品之研究開發，助力普生邁向全方位大健康目標。

▲AI智慧園區普生竹創大樓新建工程。

▲新竹縣長楊文科與普生股份有限公司董事長林宗慶。

今日普生竹創大樓新建工程動土開工，由董事長林宗慶帶領祈福祝禱儀式，新竹縣長楊文科、議長張鎮榮、立委林為洲、林思銘、鄭正鈐、高虹安、聯電榮譽副董事長宣明智等貴賓出席。

▲竹創大樓示意圖。