　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

防「孤狼式」襲擊！　習近平「旋風式」訪港＋唯2次摘口罩

記者任以芳／綜合報導

香港今（1日）舉行回歸25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，圓滿落幕。大陸國家主席習近平中午已搭乘專列離港，結束不到24小時「炫風式」訪港行程。在港期間，習只有兩次談話時脫下口罩，官方也刻意拉開他與外界社交距離，所有官員「隔空」敬禮、點頭致意，毫無握手環節，甚至創下先例連兩天回深圳夜宿，防疫措施十分嚴密。

▲▼ 習近平20、25週年訪港，監誓現場比較 。（合成圖／翻攝 央視）

▲港回歸25週年大會取消握手環節，所有人「隔空」向領導人致意 。（合成圖／翻攝 央視）

慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮今上午在香港會展中心舉行。由習近平親自監誓，香港特別行政區第六屆政府主要官員在李家超帶領下宣誓就職。

對比5年前香港回歸20週年大會，主要官員集體宣誓後，依序走向習近平致意，彼此握手談笑只有幾公分距離。當時，林鄭月娥正式接任香港特首，站在一旁為習介紹官員身份，同樣站在台上的李家超還是時任保安局局長。

5年後，香港回歸25週年大會受疫情影響，所有人口罩不離身，必須與領導人拉開「超遠」社交距離。依照往例，官員宣誓後向領導人致意，依序下台。這次大會取消握手環節，所有人拉開一公尺左右距離，只能站在原地與習對望，「隔空」敬禮和點頭致意。

▲▼ 6/29、習近平全程帶口罩，搭乘高鐵赴港 、現場高呼口號：歡迎歡迎，熱列歡迎！ 。（圖／翻攝 央視）

▲習近平伉儷訪港口罩不離身 。（圖／翻攝 央視）

同樣場景發生在昨天習近平抵港時，現場歡迎列隊人員同樣配戴口罩。由於，受限車站空間，無法拉開人群與習距離，拉紅布條、國旗的隊伍只能站紅地毯外空間，不能隨自走動致意。習也保持邊走邊揮手的方式致意，沒有靠近人群握手。

由於香港疫情尚未「清零」仍有風險，習所到之處口罩不離身，唯獨兩次談話才摘下口罩。一次是今天上午習摘口罩在會展會展中心發表重要講話。另外，習昨搭高鐵抵港，習發表簡短談話，只見講台下空空蕩蕩，媒體採訪區被安排在十分「遙遠」地方，幾乎遠離中共領導人的視線。

習近平訪港期間，唯2次摘口罩發表談話 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 習近平6/29抵港發表簡短談話、香港浴火重生、港浴火重生「一國兩制」是好制度 。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 習近平搭高鐵抵港、西九龍站 。（圖／翻攝 央視）

▲外界推測，習改搭高鐵、宿深圳，除了考量防疫，也確保安全維穩。（圖／翻攝 央視）

習近平這次訪港打破領導人訪港紀錄，比如不搭專機改搭高鐵、夜宿深圳，甚至創下訪港最短時間，從6月30日下午3點15分抵港，7月1日中午搭高鐵離港，扣除回深圳過夜時間，習在港停留只有10多個小時，乘坐的都是超級防彈專車。

日前，香港保安局局長鄧炳強接受陸官媒《中新社》專訪也指出，《香港國安法》實施後還是存在風險，需要防範。不禁讓外界想起，5年前香港回歸20週年，習訪港時，市區到處發生抗議暴動事件，最終被港警快速排除。

5年後，即使已實施《香港國安法》，還是得嚴防「孤狼式」襲擊，加上疫情後習近平第一次離開大陸，香港疫情變數難掌握。

從這兩天安排細節來看，北京對於國家領導人訪港行程，做出十分嚴密通盤考量，一切「維穩」至上。港府也提前半個月動員所有執法部門以及各種閉環防疫規定，直到習近平今中午離港，沒有傳出動亂或抗議重大消息。

►沒看錯，品木宣言「靈芝水」200ml才499元！

ET快訊
重機死亡車禍！摔爛卡護欄　27歲陽光帥騎士身亡
真的買了！　郭哲榮「砸3千萬買0050」：晚點秀對帳單
快訊／雨彈襲擊區擴大！12縣市大雨特報　防雷擊強陣風
快訊／保安大隊痛毆屁孩　4人被捕下場卻讓人超傻眼！
快訊／葉克膜救不回！花蓮新城警副所長重度昏迷　家屬同意拔管
北部最大詐團遭逮！　辣妹們落網整排長腿超吸睛
「優客李林」李驥血管阻塞99%！　半夜心肌梗塞交代遺言
他刷存摺「驚見多出一大筆錢」　捐款者竟是羅志祥
重複感染定義出爐！確診後1~3個月內「符合2條件」可通報
快訊／18歲少女染疫　肺炎併發呼吸衰竭死亡
快訊／今本土+35699！各縣市確診分佈曝　台中、新北破5千

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北約峰會提「中國威脅台灣」　國台辦：必須糾正錯誤

防「孤狼式」襲擊！　習近平「旋風式」訪港＋唯2次摘口罩

直盯正妹伴娘半小時！男童失魂猛流口水...一旁爸爸眼神死

瑜珈女網紅最後身影曝光　男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

鄧小平與柴契爾夫人1982談話珍貴音檔曝光：主權問題是不能談判的

大陸今本土再破百「新增163例」安徽佔107例　宿州市泗縣已封城

強調「一國兩制」不變　習近平：實現「愛國者治港」香港不能亂

習近平搭「紅旗」車訪港　打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

習近平戴「特殊標誌N95口罩」出席回歸慶典！全場只有她顏色不同

成都「局部降雨」範圍比浴缸還小　路人傻眼看天空「以為是惡作劇」

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

KID合體坤達慶祝「世界喜歡日」　結尾藏洋蔥...網看哭：想念他！

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

北約峰會提「中國威脅台灣」　國台辦：必須糾正錯誤

防「孤狼式」襲擊！　習近平「旋風式」訪港＋唯2次摘口罩

直盯正妹伴娘半小時！男童失魂猛流口水...一旁爸爸眼神死

瑜珈女網紅最後身影曝光　男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

鄧小平與柴契爾夫人1982談話珍貴音檔曝光：主權問題是不能談判的

大陸今本土再破百「新增163例」安徽佔107例　宿州市泗縣已封城

強調「一國兩制」不變　習近平：實現「愛國者治港」香港不能亂

習近平搭「紅旗」車訪港　打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

習近平戴「特殊標誌N95口罩」出席回歸慶典！全場只有她顏色不同

成都「局部降雨」範圍比浴缸還小　路人傻眼看天空「以為是惡作劇」

預售225萬起！奧迪「Q5／Q5 Sportback」導入新動力　另推2限量版

母女陳屍地下室！「玩PS5大吵」嫩媽遭男友槍殺　6歲女兒也慘死

恐怖大山崩！土石流瞬間吞噬150棟民宅　村民尖叫逃亡畫面曝光

取代杜特蒂！小馬可仕就任總統　狂讚獨裁父「使菲律賓走向繁榮」

房客斧頭襲77歲房東　對臉開槍後逃逸！警：2人之前關係很好

穿搭小白必看「圓扁身」自測法！一分鐘判斷身形　加碼附上修身單品

【廣編】中壢站前核心！建商＋黃金地段加持　擎天大樓「麗昇陽」熱銷

主人掰咖拄杖走　他見白色棉花糖笑噴：真是情義相挺！

彰化139縣道死亡車禍！重機摔爛卡護欄　27歲陽光帥騎士自撞身亡

朝聖台灣版《你的名字》IG打卡場景！順遊苗栗神隱少女隧道看海

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

大陸熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性　暫停進口一週

只喝桶裝水！29歲男和妻子「5年後雙雙罹肝癌」

瑜珈女網紅最後身影曝光 男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

幼兒園老師太正　媽媽們不爽竟要園方解雇

港警不再說Yes Sir！

一家吃隔夜西瓜全送醫搶救！幼童腎衰竭險死

拋家6年！人妻玩膩求回...尪怒：家不是旅館

財經美魔女帶娃徵男伴！開條件：顏值要前20%

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

成都「局部降雨」範圍比浴缸還小 路人傻眼看天空「以為是惡作劇」

習近平戴特殊標誌N95口罩出席慶典！全場只有她

男童賭氣爬上車頂！虎媽更狂直接開上路

更多熱門

相關新聞

朱立倫：願有一日香港歡慶「終於回歸自由」

朱立倫：願有一日香港歡慶「終於回歸自由」

香港1997年7/1主權移交中國，今屆滿25年，然而自由世界認為，《中英聯合聲明》載明的「50年不變」，在北京當局不斷限縮、港區《國安法》施行下，早已名存實亡。國民黨主席朱立倫表示，香港的自由不斷被緊縮、民主受到嚴重打擊，媒體與個人的言論自由受限，我們會始終堅持立場，聲援香港的民主自由，願終有一日，人們不是紀念香港回歸任何政權，而是歡慶香港終於回歸自由。

瑜珈女網紅最後身影曝光 男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

瑜珈女網紅最後身影曝光 男友刷卡進大樓6分鐘後兩人並肩離開

鄧小平與柴契爾夫人1982談話珍貴音檔曝光：主權問題是不能談判的

鄧小平與柴契爾夫人1982談話珍貴音檔曝光：主權問題是不能談判的

習近平強調「一國兩制」4不變

習近平強調「一國兩制」4不變

習近平搭「紅旗」車訪港 打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

習近平搭「紅旗」車訪港 打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

關鍵字：

習近平香港回歸25週年搭高鐵

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

爆乳鋼琴女神YouTuber抱胸破尺度

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

野生「大咖明星夫妻」逛寧夏夜市

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

八卦山殭屍奇談「一路往南跳」　高雄人曝在澄清湖遇過

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

颱風「艾利」生成！雙颱左右夾擊　這二區防劇烈雨勢

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

《兩天一夜》新PD「丟包成員」　「車直接開走」..文世潤：你瘋了嗎！

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面