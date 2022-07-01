防「孤狼式」襲擊！　習近平「旋風式」訪港＋唯2次摘口罩

記者任以芳／綜合報導

香港今（1日）舉行回歸25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮，圓滿落幕。大陸國家主席習近平中午已搭乘專列離港，結束不到24小時「炫風式」訪港行程。在港期間，習只有兩次談話時脫下口罩，官方也刻意拉開他與外界社交距離，所有官員「隔空」敬禮、點頭致意，毫無握手環節，甚至創下先例連兩天回深圳夜宿，防疫措施十分嚴密。

▲港回歸25週年大會取消握手環節，所有人「隔空」向領導人致意 。（合成圖／翻攝 央視）

慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮今上午在香港會展中心舉行。由習近平親自監誓，香港特別行政區第六屆政府主要官員在李家超帶領下宣誓就職。

對比5年前香港回歸20週年大會，主要官員集體宣誓後，依序走向習近平致意，彼此握手談笑只有幾公分距離。當時，林鄭月娥正式接任香港特首，站在一旁為習介紹官員身份，同樣站在台上的李家超還是時任保安局局長。

5年後，香港回歸25週年大會受疫情影響，所有人口罩不離身，必須與領導人拉開「超遠」社交距離。依照往例，官員宣誓後向領導人致意，依序下台。這次大會取消握手環節，所有人拉開一公尺左右距離，只能站在原地與習對望，「隔空」敬禮和點頭致意。

▲習近平伉儷訪港口罩不離身 。（圖／翻攝 央視）

同樣場景發生在昨天習近平抵港時，現場歡迎列隊人員同樣配戴口罩。由於，受限車站空間，無法拉開人群與習距離，拉紅布條、國旗的隊伍只能站紅地毯外空間，不能隨自走動致意。習也保持邊走邊揮手的方式致意，沒有靠近人群握手。

由於香港疫情尚未「清零」仍有風險，習所到之處口罩不離身，唯獨兩次談話才摘下口罩。一次是今天上午習摘口罩在會展會展中心發表重要講話。另外，習昨搭高鐵抵港，習發表簡短談話，只見講台下空空蕩蕩，媒體採訪區被安排在十分「遙遠」地方，幾乎遠離中共領導人的視線。

▼ 習近平訪港期間，唯2次摘口罩發表談話 。（圖／翻攝 央視）

▲外界推測，習改搭高鐵、宿深圳，除了考量防疫，也確保安全維穩。（圖／翻攝 央視）

習近平這次訪港打破領導人訪港紀錄，比如不搭專機改搭高鐵、夜宿深圳，甚至創下訪港最短時間，從6月30日下午3點15分抵港，7月1日中午搭高鐵離港，扣除回深圳過夜時間，習在港停留只有10多個小時，乘坐的都是超級防彈專車。

日前，香港保安局局長鄧炳強接受陸官媒《中新社》專訪也指出，《香港國安法》實施後還是存在風險，需要防範。不禁讓外界想起，5年前香港回歸20週年，習訪港時，市區到處發生抗議暴動事件，最終被港警快速排除。

5年後，即使已實施《香港國安法》，還是得嚴防「孤狼式」襲擊，加上疫情後習近平第一次離開大陸，香港疫情變數難掌握。

從這兩天安排細節來看，北京對於國家領導人訪港行程，做出十分嚴密通盤考量，一切「維穩」至上。港府也提前半個月動員所有執法部門以及各種閉環防疫規定，直到習近平今中午離港，沒有傳出動亂或抗議重大消息。