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香港主權移交25週年　朱立倫：願有一日歡慶「終於回歸自由」

▲朱立倫1日談論香港回歸25週年。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

▲朱立倫1日談論香港回歸25週年。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

記者蘇晏男／台北報導

香港1997年7/1主權移交中國，今屆滿25年，然而自由世界認為，《中英聯合聲明》載明的「50年不變」，在北京當局不斷限縮、港區《國安法》施行下，早已名存實亡。國民黨主席朱立倫表示，香港的自由不斷被緊縮、民主受到嚴重打擊，媒體與個人的言論自由受限，我們會始終堅持立場，聲援香港的民主自由，願終有一日，人們不是紀念香港回歸任何政權，而是歡慶香港終於回歸自由。

朱立倫1日在臉書以「願香港回歸自由」為題表示，香港回歸25週年，香港引以為傲的「人權、民主、自由、法治」等價值卻逐漸黯淡。過去很長一段時間，我們始終為香港發聲，當香港的自由不斷被緊縮、市民不斷出走，令人對香港的未來感到擔憂。

朱立倫說，在港區《國安法》通過後，香港民主受到嚴重打擊，無論體制內議會或街頭意見的表達都被封殺、媒體與個人的言論自由受限，香港人無法投票表達聲音，只好用腳投票、遠走異鄉。

朱立倫表示，我們歡迎港人來台安居，為台灣社會注入一股新活力，也要提醒蔡政府，應該以行動援助願意來台的香港移民，而非找理由設下若干阻礙，讓嚮往民主台灣的港人失望。

「一個極權的、威權的政府，從來不可能延續多久，人民追求自由的心，也不可能永遠箝制。」朱立倫說，我們會始終堅持立場，捍衛中華民國與民主自由，也聲援香港的民主自由，以及人權與法治價值，願終有一日，人們不是紀念香港回歸任何政權，而是歡慶香港終於回歸自由。

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