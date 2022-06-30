分析／柯志恩高雄火力集中空戰　靠攏、切割韓流都是把雙面刃





▲國民黨高雄市長參選人柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席朱立倫明（1）日將南下高雄，親自為市長參選人柯志恩造勢，首站前往高雄市黨部舉行介紹會，中午於漢神巨蛋參加黨代表聯誼會午宴，議長曾麗燕將會出席，下午則拜訪地方人士，表達對於高雄這一局的重視。但是，對手握執政資源及社會氣氛的夾擊，藍營勝算實在不高，內部清楚「小輸就是贏」，面對這樣的局勢，柯志恩如何打出獨有的「柯式選戰」？

空戰為主、陸戰為輔 高雄「盾牌」部隊成形

柯志恩將選戰策略定調以空戰為主，陸戰為輔；目前柯的選舉行程是由前副市長葉匡時安排，近日拜會行程滿檔，對於未來的選戰操盤手，柯志恩說已有腹案人選，將不會是傳統的國民黨操盤手。對此，地方人士推測，應該就是前副市長李四川或葉匡時，選辦團隊幕僚仍積極招兵買馬中。

對於選情分析，高雄地方人士表示，自黨中央正式提名柯志恩的那一秒，民進黨上下即開始攻擊，很會見縫插針，可見到綠營的空戰實力不容小覷。不過，高雄藍軍內部已有共識，上至下所有民代、青工都會成為柯志恩的助攻團隊，柯遭受攻擊的第一時間，內部會判斷是否需要由柯志恩親自回應，若非重要議題，皆會由市議員扛起「盾牌」的角色，不會讓「母雞」疲於奔命，陷入口水戰。

至於選戰策略擬定，地方人士分析，由於時間較於緊迫，沒有太多的時間地毯式經營，空戰對於柯志恩來說格外重要，易於鎖定青年族群。柯志恩本身是智庫執行長，也長期在學界發展，除了對於年輕世代有一定程度的理解與互動外，她對於各縣市人口結構、市政發展與基礎建設有所掌握，藉由網路的力量任外界了解她的政策，是最適合不過的方法。

陸戰部分，該人士表示，高雄38區的議員對於選區建設缺失、發展都非常清楚，黨團全員都將成為柯志恩的「高雄隊」成員，將會跨區討論攻防戰略，除此之外，高雄200多名黨代表也會成為強力後盾。





▲柯志恩被質疑切割韓國瑜，讓韓粉群組罵聲一片。（圖／記者周宸亘攝）

韓粉惹不起？靠攏、切割都是把雙面刃

柯志恩不改以往的黑色幽默風格，拋出「政見不會看到愛情摩天輪」、「會用美白小腿跑遍高雄」自嘲，讓外界密切討論柯志恩刻意切割韓團隊，更讓韓粉群組罵聲一片。黨內人士認為，柯志恩切割或是靠攏韓系都是把雙面刃，若靠攏韓流她將拿不到知識經濟選民與年輕選票，但若柯志恩連韓粉票都失去，恐怕也會輸得很不好看，這將考驗她的判斷力與智慧。

親韓人士則認為，韓國瑜的政見當然不代表柯志恩的政見，柯志恩會有自己的方向、擘劃與構想，柯志恩並無切割韓，而葉匡時南下陪同就是最大的證明，韓流勢必會是柯志恩背後的一股重要力量，只是不屬於相同的光譜。

該人士也透露，原先地方上支持其他潛在候選人的企業界大老也鬆動、轉向支持柯志恩，高雄各派系全部歸隊，包括前立法院長王金平王金平日前已下達指令，白派、市農會系統將會集結力量，在柯志恩需要時給予各方面協助。

藍營整合部分，不久前才公開向陳其邁下戰帖的前衛生署長楊志良今日接受《ETtoday東森新媒體》記者訪問時表示，柯志恩是很適當的人選，但藍營高雄這一仗仍非常困難，高雄在韓國瑜後持續低潮，仍是綠營板塊，執政黨有權、有錢，對於國民黨來說翻轉機率很小，柯必須相當努力，不過他也認為，傳統地面作戰無勝算，空戰則有機會一搏。楊志良表示，最慶幸的是國民黨桃園提名的紛爭沒有在高雄重演，也強調如果柯志恩在選戰過程中需要他非常願意幫忙。

另外原本有意參選的孫文學校校長張亞中、國民黨中央委員孫健萍、高雄市議員黃紹庭、國民黨高市黨部副主委曹桓榮的等人，則紛紛表達支持黨中央提名柯志恩，皆認為柯是合適人選。

不過，眼前的高雄藍軍雖然展現大團結，最現實的問題仍存在，韓流後國民黨在人民心中留下的負面印象，難以在短時間內翻轉，畢竟沒有道歉何來原諒？即便韓國瑜的草根藍與柯志恩的知識藍有相當大的差別性，柯志恩當然會打出與韓團隊不同風格的選戰，高雄選民雖然善良，但不健忘。

國民黨備戰2024？選民只看到未戰先亂

朱立倫2022提名策略，除依據內部民調、地方派系接受度等因素，也打出「形象牌」，從台北的蔣萬安、新北的侯友宜、桃園的張善政，以及「女力陣線」，包括宜蘭的林姿妙、花蓮的徐榛蔚、台中的盧秀燕、雲林的張麗善、彰化的王惠美、嘉義的黃敏惠、南投的許淑華、台東的饒慶鈴；嘉義縣部分，朱立倫屬意人選的黨副秘書長兼文傳會主委王育敏，但她已表明沒有參選規劃，目前仍在溝通中。

試圖打出形象牌及女力牌的朱立倫，部分人士解讀為佈局2024。言下之意，無論2022成敗，只要提出漂亮的縣市長參選人名單，帶領國民黨朝向所謂中道、理性、務實與穩健四大方向前進，同時在外交策略上維持親美和中路線，改變人民對傳統藍營印象，對於自己未來政治生命的延續有所幫助。

即使已低潮多時的國民黨，檯面下的鬥爭與抵制仍暗潮洶湧，不少人想方設法拉下掌權者，或默默籌備反攻大策，甚至當權者高度提防「外人」，築起高牆。國民黨若始終無法在一次次的失敗中記起教訓，遲早失去最大在野黨角色，台灣恐將陷入一黨獨大的假民主國家。

▲國民黨「四大天王」日前餐敘，展現藍軍團結。（圖／翻攝自臉書／韓國瑜）