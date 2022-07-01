快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」百斤全銷毀！農委會回應了

記者許敏溶、李佳蓉／台北報導

據《澳門日報》報導，一批由台灣進口的芒果樣本，29日晚間新型冠狀病毒核酸檢測呈陽性，澳門市政署隨即啟動應急預案，將20箱共重100公斤的涉事貨物全數封存銷毀，沒有流入市面。對此，農委會也緊急做出回應。

▲澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性。（示意圖／記者林敬旻攝，與本案無關）

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農委會防檢局表示，「依據澳門檢疫規定，我國芒果應檢附本局簽發之輸出植物檢疫證明書，無特定有害生物或檢疫處理規定。」目前並未收到澳門通報該批芒果的不合格通知。

防檢局重申，目前科學研究，並未發現有COVID-19病毒透過水果傳染人。以COVID-19為理由在影響國際貿易，從前年的11月起在WTO/SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切。呼籲澳門當局亦應依照國際規範採行符合風險管控之適當措施，以維貿易順暢。

澳門市政署隨即對存放該批貨品的周邊環境進行徹底消毒，將曾接觸貨物的人員資料交衛生部門調查跟進。報導稱，即日起，市政署暫緩涉事廠商相同來源產品的入口一週。

此前，大陸海關總署曾先後發布公告，從台灣輸大陸的冰鮮白帶魚、凍竹莢魚的包裝樣本中檢出新冠病毒核酸陽性，並按照海關總署公告2020年第103號的規定，暫停接受台灣涉事相關水產品生產企業的產品申報一週。