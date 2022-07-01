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毒鴛鴦隔條街先後被捕！全因口罩沒搞定　她崩潰喊：真的很衰

▲李男口罩未戴妥警方關切，查出使用過針筒。（圖／桃園警分局提供）

▲李男口罩未戴妥被警方關切，查出使用過注射針。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園46歲李姓男子昨晚騎乘機車違停又未戴口罩，為桃園分局員警謝瑋倫及黃冠穎巡邏發現予以勸導盤查時，查獲使用過的注射針筒，無巧不成書，謝、黃2員隔5小時後再發現35歲邱姓女子口罩拉到下巴，主動關切詢問時查獲毒品海洛因一小包，她表示，男友不久前在隔壁那條街被你們抓了，她崩潰大喊：｢真的有夠衰ㄟ！」全案依法移請偵辦。

▲▼警方逮捕李男後，其邱姓女友也在5個小時後為同組員警查獲持毒。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方逮捕李男後，其邱姓女友也在5個小時後為同組員警查獲持毒。（圖／桃園警分局提供）

▲▼警方逮捕李男後，其邱姓女友也在5個小時後為同組員警查獲持毒。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局埔子派出所員警謝瑋倫及黃冠穎昨晚19時在桃園區正康三街發現李姓男子騎乘機車違停又未戴口罩，進行勸導盤查時，在其褲子口袋查獲使用過的注射針筒(經測試一、二級毒品陽性反應)，立即將其逮捕依法帶案偵辦。

謝、黃2員警相隔5小時後在今日凌晨1時巡邏途中，在正康二街發現1名邱姓女子口罩拉到下巴，抱著寵物狗正在發呆，員警好心主動關切詢問是否遇到困難需要協助，邱女表示，沒帶鑰匙進不了門，員警見其神色緊張，於盤查時在其手機背殼內查獲毒品海洛因一小包，員警請她通知男友幫忙把狗抱回家，她卻表示，男友不久前在隔壁那條街(正康三街)被埔子所員警抓了，等釐清後才發現原來李姓男友就是面前這兩位員警抓的，她崩潰大喊：｢我真的很衰ㄟ!」，全案依法移請偵辦。

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