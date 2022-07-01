台電開發再生能源計畫　辦理大甲溪抽蓄發電說明會

▲昨日台電公司在谷關訓練所舉辦光明抽蓄計畫，由台電副總經理郭添合主持。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

為配合再生能源發展、提升國內儲能系統容量，台電公司推動「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，昨（30）日於台電谷關訓練中心辦理公開說明會，由副總經理郭天合主持。光明抽蓄計畫利用既有德基、谷關水庫作為上下池，設置總裝置容量約36.8萬瓩的抽蓄水力發電機組。由於無需新建大壩，可降低對環境的影響，另一方面，大甲溪水力發電系統在既有慣常機組外，再新建抽蓄機組，更能充分利用大甲溪的水資源。

台電說明，大甲溪水力系統有完整的慣常水力發電機組，從上游的德基水庫，一路往下游經過五個電廠。上下游水庫的水位落差，可作為抽蓄機組的上、下池，是發展抽蓄水力非常好的地點，僅需搭配新建水路及發電機組等工程，即可成為一完整的儲能系統，毋須新建大壩，可降低對環境的影響。此外，本計畫將以地下隧道方式施工興建水路，對地表影響亦較輕微。

▲ 現場有多位民代提出對當地生態，交通，回饋機制要有相當的陪套措施。（圖／記者哈勇嘎奧攝）

台電表示，政府已提出2050淨零碳排目標，並計劃未來進一步提升風力發電與太陽光電等綠能之發電占比。由於再生能源具有間歇性，因此需要搭配儲能系統。而抽蓄水力發電具有容量大、延續時間長，及起停操作迅速等特點，有助於維持電網穩定。本計畫刻正進行環境影響評估工作，並依據「環境影響評估法」第8條規定辦理公開說明會。本次會議有關資訊已刊登於環保署環評開發案網站，未及出席民眾可於會後15日內提供書面意見，台電公司均將納入環境影響評估作業之參考，後續完成環境影響評估報告書後將依法提送環保署審查。