屁孩遭保大警痛毆前傳影片曝！　快遞險被撞...目睹警匪追逐嚇傻

記者林冠吟／綜合報導

桃園市保安大隊29日於路上執法，90秒痛毆影片曝光後，也讓不少網友直呼療癒，而更多影片也陸續曝光，其實，早在屁孩被拖下車衝撞警車之前，白色轎車一路橫衝直撞，還險些撞上一名快遞員，快遞員直擊警匪追逐，呆站在路口。

▲屁孩拒檢遭保安大隊痛毆，快遞員險被撞。（圖／翻攝自爆料公社）



從影片中可以看見，一名快遞員才剛把機車停下，準備送取快遞，未料才剛摘下安全帽，朝後方置物箱走去時，就險些被迎面行駛而來的白車撞上，他側身閃過，顯然還搞不清楚狀況時，就見警車緊追在後。

而白車因迴轉幅度不夠大，無法順利轉向，準備欲倒退迴轉時，警車見狀急忙堵在白車後方，但白車卻直接撞上警車，發出碰一聲巨響，嚇得快遞員連連倒退。

▲屁孩拒檢遭保安大隊痛毆，快遞員險被撞。（圖／翻攝自爆料公社）



警車遭衝撞後，也立即有3名警員從後座下車，意圖包圍白車，但白車卻直接衝撞，一路繼續往前逃逸，讓目睹整起事件的快遞員當場楞在原地，顯然完全搞不清楚到底發生什麼事。

衝撞事件結束後，後續也正是近日在網路上瘋傳4名保安大隊肉身攔車，將4名男子從白車上拖下來痛毆的畫面。

▲「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血 90秒執法片網超嗨。（圖／翻攝爆廢公社公開版）



警方事後也出面表示，29日警方在桃園區正光路前發現該輛白車形跡可疑，且駕駛人和乘客均無繫安全帶，因此上前攔查勸導，未料白車竟不服取締，加速逃離，一路闖紅燈、隨意變換車道，更衝撞警車和民車。

白車最後也在蘆竹區南竹路、中正北路口因撞上2台民車，被迫停下，員警見狀立即上前動用武力壓制，同時在車內起獲改造手槍、子彈、三級毒品K他命等物，全案依照槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例、妨害公務等罪嫌送辦。

對此，桃園市警保安警察大隊第一中隊副隊長葉佳媛表示，車上4名嫌犯持有改造手槍武器，又衝撞警車、多輛汽機車，嚴重危害用路人安全，員警出於急迫，需要使用強制力，沒有過當的問題。