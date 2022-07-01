　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屁孩遭保大警痛毆前傳影片曝！　快遞險被撞...目睹警匪追逐嚇傻

記者林冠吟／綜合報導

桃園市保安大隊29日於路上執法，90秒痛毆影片曝光後，也讓不少網友直呼療癒，而更多影片也陸續曝光，其實，早在屁孩被拖下車衝撞警車之前，白色轎車一路橫衝直撞，還險些撞上一名快遞員，快遞員直擊警匪追逐，呆站在路口。

▲▼屁孩拒檢遭保安大隊痛毆，快遞員險被撞。（圖／翻攝自爆料公社）

▲屁孩拒檢遭保安大隊痛毆，快遞員險被撞。（圖／翻攝自爆料公社）

從影片中可以看見，一名快遞員才剛把機車停下，準備送取快遞，未料才剛摘下安全帽，朝後方置物箱走去時，就險些被迎面行駛而來的白車撞上，他側身閃過，顯然還搞不清楚狀況時，就見警車緊追在後。

而白車因迴轉幅度不夠大，無法順利轉向，準備欲倒退迴轉時，警車見狀急忙堵在白車後方，但白車卻直接撞上警車，發出碰一聲巨響，嚇得快遞員連連倒退。

▲▼屁孩拒檢遭保安大隊痛毆，快遞員險被撞。（圖／翻攝自爆料公社）

▲屁孩拒檢遭保安大隊痛毆，快遞員險被撞。（圖／翻攝自爆料公社）

警車遭衝撞後，也立即有3名警員從後座下車，意圖包圍白車，但白車卻直接衝撞，一路繼續往前逃逸，讓目睹整起事件的快遞員當場楞在原地，顯然完全搞不清楚到底發生什麼事。

衝撞事件結束後，後續也正是近日在網路上瘋傳4名保安大隊肉身攔車，將4名男子從白車上拖下來痛毆的畫面。

▲▼「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血　90秒執法片網超嗨。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

▲「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血　90秒執法片網超嗨。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

警方事後也出面表示，29日警方在桃園區正光路前發現該輛白車形跡可疑，且駕駛人和乘客均無繫安全帶，因此上前攔查勸導，未料白車竟不服取締，加速逃離，一路闖紅燈、隨意變換車道，更衝撞警車和民車。

白車最後也在蘆竹區南竹路、中正北路口因撞上2台民車，被迫停下，員警見狀立即上前動用武力壓制，同時在車內起獲改造手槍、子彈、三級毒品K他命等物，全案依照槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例、妨害公務等罪嫌送辦。

對此，桃園市警保安警察大隊第一中隊副隊長葉佳媛表示，車上4名嫌犯持有改造手槍武器，又衝撞警車、多輛汽機車，嚴重危害用路人安全，員警出於急迫，需要使用強制力，沒有過當的問題。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
證交所新舊董事長交接！　卸任董座哽咽逾20秒
爆乳鋼琴YouTuber抱胸破尺度！　「全身都馬賽克」驚慌離
快訊／三重惡火再增1死！27歲媽撐39小時亡　一家4口僅嬤獨
台積電跌破460「他嗨喊該買了」　網點出1時機：到底要多菜？
快訊／台積電探底！股價跌落至462元、下挫14元　市值12兆
蘋果新品台灣準備開賣！　已過NCC認證
快訊／BMW酒駕獲輕判　他喪妻怒嗆法務部長：是要家屬零容忍嗎
親自出庭迎戰「惡魔情人」　高嘉瑜痛罵林秉樞：惡人不能逍遙法外
同事老婆太誘人...他「設局」拖進廁所逼吞吐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宅宅看吳夢夢SWAG色色片　爽完轉傳LINE群組分享...這下慘了

不滿女友吃「回頭草」竟性侵她　女友選擇原諒二審減輕

恩恩爸提國賠求償1元！　怒批新北市府蓋牌：這是你們逼我的

4層樓隔41間房釀中和出租公寓9死案　房東遭判刑定讞

快訊／三重惡火再增1死！27歲媽撐39小時亡　一家4口僅嬤獨活

快訊／酒駕撞1家「1死3重傷」輕判7年10月　檢方：一定上訴

不想將2歲女交給生父自製安眠藥果醬　害死她母親卻獨活

親自出庭迎戰「惡魔情人」　高嘉瑜痛罵林秉樞：惡人不能逍遙法外

快訊／BMW酒駕撞1家4口輕判　被害人怒：是要家屬零容忍嗎？

身障孝女帶母散步昏倒路邊　消防隔空教CPR...熱心路人救醒她

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

日29歲躺平哥僅剩300元 嘆：應徵3工作都沒勞保

25歲正妹竟是販毒集團首腦　爽住豪宅！連花都紙鈔做的

三寶騎士一路「狂飆超車」！　想鑽公車縫...下秒自撞慘摔

員工上班偷扮恐龍玩空瑜　老闆抱他下來怒：沒揪！

JKF女郎華西街拍片遭咆哮　怪男拿椅恐嚇：她瞪我欸

宅宅看吳夢夢SWAG色色片　爽完轉傳LINE群組分享...這下慘了

不滿女友吃「回頭草」竟性侵她　女友選擇原諒二審減輕

恩恩爸提國賠求償1元！　怒批新北市府蓋牌：這是你們逼我的

4層樓隔41間房釀中和出租公寓9死案　房東遭判刑定讞

快訊／三重惡火再增1死！27歲媽撐39小時亡　一家4口僅嬤獨活

快訊／酒駕撞1家「1死3重傷」輕判7年10月　檢方：一定上訴

不想將2歲女交給生父自製安眠藥果醬　害死她母親卻獨活

親自出庭迎戰「惡魔情人」　高嘉瑜痛罵林秉樞：惡人不能逍遙法外

快訊／BMW酒駕撞1家4口輕判　被害人怒：是要家屬零容忍嗎？

身障孝女帶母散步昏倒路邊　消防隔空教CPR...熱心路人救醒她

快訊／4年29.8億台幣超巨約　拓荒者續留新星西蒙斯

宅宅看吳夢夢SWAG色色片　爽完轉傳LINE群組分享...這下慘了

猴痘病毒入侵土耳其！蔓延50國狂爆3400病例　WHO：這3種人很危險

陳柏惟爆退黨　基進黨主席：他很早就累了「不會追求個人英雄主義」

車銀優爆進軍好萊塢！　合作「胖艾美」瑞貝爾威爾森…電影故事曝

柯志恩酸韓國瑜！王世堅批自以為幽默　「羽量級又失言已提早出局」

又是通膨惹禍！　勞動基金前5月慘賠2311.1億元

習近平搭「紅旗」車訪港　打破大陸領導人在港乘寶馬系車輛慣例

今天就喝！超商限時1天「咖啡買7送7」　加碼買100杯送45杯

300億租金補貼納入違建　租工業宅「一條件」恐申請不到

網紅空姐「老公床邊地板」嘿咻攝影師4分鐘　偷吃代價出爐

社會熱門新聞

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

快訊／台鐵區間車碰撞騎士！新竹男噴飛「躺軌道邊」慘死

不爽被分手　男大生性侵小女友遭判刑

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

外送員摔車　消防員救援驚：是我們的餐

兒子幫移砂石車　竟不慎輾斃父親

花40萬買NFT「永恆王」終身免停車費　「撤站」秒傻眼

色男酒後設局　掏出小弟逼同事妻吞吐

台東殭屍傳奇揭密！　墳地挖開「屍體蒸發」

辣網紅兔美染毒！警衣櫃驚見古柯鹼　她下場超慘

即／BMW酒駕撞飛1家4口奪1命　一審結果出爐

醫師娘縱火燒夫判刑定讞　再被控殺兒未遂

黃子洋酒駕撞判7年10個月被害家屬說話了

林益世隱匿財產挨罰800萬　敗訴確定

更多熱門

相關新聞

台電辦理大甲溪抽蓄發電說明會

台電辦理大甲溪抽蓄發電說明會

為配合再生能源發展、提升國內儲能系統容量，台電公司推動「大甲溪光明抽蓄水力發電計畫」，昨（30）日於台電谷關訓練中心辦理公開說明會，由副總經理郭天合主持。光明抽蓄計畫利用既有德基、谷關水庫作為上下池，設置總裝置容量約36.8萬瓩的抽蓄水力發電機組。由於無需新建大壩，可降低對環境的影響，另一方面，大甲溪水力發電系統在既有慣常機組外，再新建抽蓄機組，更能充分利用大甲溪的水資源。

不爽被按喇叭「當街放沖天炮」　警員抓人「他丟包毒信封袋」

不爽被按喇叭「當街放沖天炮」　警員抓人「他丟包毒信封袋」

他犯3車禍全肇逃　辯下班趕回家

他犯3車禍全肇逃　辯下班趕回家

學生無腦過馬路　差1秒被車撞

學生無腦過馬路　差1秒被車撞

北市教會發食物「她佔位又碎念」　慘被痛毆

北市教會發食物「她佔位又碎念」　慘被痛毆

關鍵字：

桃園保安大隊快遞員屁孩影音

讀者迴響

熱門新聞

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

月經來「6種水果可多吃」！醫激推：平復經痛

5年賺千萬！他想買車「才知存款剩20多萬」綠炸

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

23歲女網紅身中30多刀亡　前男友被捕

男友凍未條！妹子被「壓在鋼琴上壞壞」氣炸

快訊／台灣芒果「被驗出新冠陽性」！農委會回應了

雞排妹深夜海邊「裸色解放」　粉絲暴動放大看

義大利專家：精液恐是猴痘感染媒介

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

恩恩爸深夜宣布將提國賠！嘆錢不是重點

他公審軍車是特斯拉　反被網洗臉

快訊／台鐵區間車碰撞騎士！新竹男噴飛「躺軌道邊」慘死

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

老婆每天給他250元零用錢　竟湧萬人讚賢妻

更多

最夯影音

更多
Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ

Jessica搶人「2次搶輸王心凌」　狂拉攏吳謹言..慘遭拒絕QQ
持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

持槍又衝撞2騎士、警車　保安警「警棍教訓刺青男」

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

熱血男穿恐龍裝搭火車！　女保全暖拖行李還邊偷笑

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

慘被友丟磚精準擊落！　空翻達人跳起後秒躺平

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面