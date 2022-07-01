車手提領熱點曝！南警打擊假檢警真詐欺　拘捕11人詐騙集團

▲台南市警二分局報請台南地檢署檢察官指揮，歷經1年半前後執行9波之拘提掃蕩行動，破獲假檢警詐騙集團，緝獲顏姓主嫌、李姓等4名收水車手頭及6名車手等11犯嫌全數緝捕到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局報請台南地檢署檢察官指揮，歷經1年半前後執行9波之拘提掃蕩行動，分赴桃園、台南等9處地點查緝，於6月30日將該假檢警詐騙集團顏姓主嫌、李姓等4名收水車手頭及6名車手等11犯嫌全數緝捕到案，成功瓦解該集團，也在全國同步打擊詐欺專案期間繳出亮麗成績單。

台南市警二分局運用刑事局公布詐欺車手提領熱點案件，針對被害人2021年間接獲自稱為檢警來電要求面交70萬元詐欺案件，成立專案小組溯源追查，並地毯式地調閱影像過濾分析，發現係為有組織性之集團性犯罪。

警方指出，被害人楊女是在於2021年1月接獲自稱為警員及檢察官來電，對方以政府須公證為由要求保管其名下財產，以「假冒檢警」詐欺手法，進而指派車手至被害人住家約定面交現金70萬元，並交付1張台北地檢署執行科收據，翌日再次面交取得被害人所屬之銀行帳戶存摺及金融卡2張(含密碼)。

且該集團層層分工並再另指派車手持被害人的提款卡陸續於桃園市中壢區的ATM多次提領100萬元存款，致使被害人楊女受騙損失達170萬餘元。案經165系統公布之提領影像後，台南市第二分局立即比對影像查緝車手，南北奔波前往桃園拘提車手到案，且為澈底瓦解該集團繼續犯案，以不輕放一人之精神向持續上溯源，鎖定涉案共犯車手並陸續展開9波拘提行動，期間共計向上溯源五層，於6月30日成功將集團首腦之21歲顏姓主嫌及20歲李姓收水車手頭查緝到案，將這個11人之不法詐欺集團澈底瓦解，有效來守護民眾之財產安全。

第二分局表示，民眾聽到「現在電話幫你做筆錄」、「等下傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」、「監管帳戶」等關鍵字時，絕對是詐騙！檢警絕不可能以電話做筆錄及傳真公文，更遑論監管帳戶或保管金錢，如民眾遇有類似情形，即立即按照一聽、二掛、三查證等3步驟，可撥打反詐騙專線165或報案110查證，亦可就近至當地派出所來諮詢以免遭詐騙。