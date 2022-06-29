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慶富獵雷艦詐貸案定讞　陳慶男遭重判25年確定

▲▼慶富造船總裁陳慶男。（圖／記者李孟璇攝）

▲陳慶男。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

犯下海軍獵雷艦詐貸案的慶富集團總裁陳慶男，一二審均認定他標得總價近350億元的海軍獵雷艦標案後，藉以向銀行團詐貸63億餘元，重判25年、併科罰金1億500萬元。全案上訴最高法院後，最高法院29日駁回上訴，全案定讞，陳慶男遭重判25年定讞。

陳慶男（81歲）2015年間承攬「國立海洋科技博物館興建營運移轉案」，他明知工程進度落後，但仍指示屬下製作不實工程進度圖，並蓋上公司大印，再向聯貸的5家銀行申請核撥工程款，致使聯貸行庫陷於錯誤，分3次共核撥工程款3億3800萬元。最高法院日前將他判刑7年10月定讞，陳慶男已經發監執行。

而本件獵雷艦詐貸案，乃是緣由陳慶男以資本額5億3000萬元成立的慶富集團，2014年間因國造獵雷艦計畫啟動，集團以352億餘元擊敗台船公司，標下海軍獵雷艦，將在國內製造6艘獵雷艦。不過集團實際上並無能力造船，僅利用虛偽增資、假交易等方式，向銀行團進行詐貸。

陳慶男遂與兒子陳偉志（通緝中）等人，共同以紙上公司的假合約、發票，向元大、新光等多家銀行，詐貸過渡性融資；之後再以相同手法向銀行團詐貸「購料周轉金」，而後又詐取第一銀行「建造專戶」內作擔保聯貸銀行債權的存款。總計慶富集團利用此等手法，前後詐得美金2億199萬3,020（折合新臺幣63億7,252萬3,140元），陳慶男並將此等金額陸續轉匯。全案直到2016年間由檢調單位介入調查，這才發現慶富集團詐貸的案情，檢方聲押陳慶男等人獲准，並提起公訴。

一二審法院均將陳慶男重判有期徒刑25年、併科罰金1億500萬元；全案再上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。此外，本次一併定讞的包含陳慶男的妻子陳盧昭霞，因《公司法》未實際繳納股款罪判刑1年6月確定，慶富前執行長簡良鑑，則是在二審被依「業務登載不實罪」判刑6月、得易科罰金，未上訴三審而先行定讞。

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