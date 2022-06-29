她假裝癌末募款160萬　出國度假爽玩！騙近700人「賠不到200元」

▲ 艾爾可巴斯用切除膽囊後的照片假裝己癌末，募得大筆善款。（圖／Kent Police）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國爆出一起離譜事件，一名地方媽媽用過去動手術的照片謊稱自己癌末，在募資平台上募集醫藥費，獲得近700名善心網友捐款逾4.5萬英鎊（約台幣163萬元），卻拿來出國度假、購物和賭博，犯下詐欺罪，但僅被判賠5英鎊（約新台幣181元）。

綜合Kent Online、《鏡報》報導，現年44歲的艾爾可巴斯（Nicole Elkabbas）來自肯特郡布羅德斯泰爾（Broadstairs），2017年在募資平台GoFundMe上謊稱自己被診斷出卵巢癌末期，需要到西班牙接受私人治療，很快就募得逾4.5萬英鎊善款，卻用這筆錢揮霍無度，受害者多達近700人。

艾爾可巴斯在募資網站放上一張自己躺在病床上的照片，看似十分虛弱，實際上照片卻是她幾個月前切除膽囊後拍下，直到她的醫生和友人意外發現募款活動，才拆穿這場騙局。

警方著手調查後發現，她在募資頁面上提到的診所根本沒有她住院的紀錄，她提到的主治醫生也是虛構的。銀行帳戶紀錄更顯示，她將捐款花在賭博、看英超球賽、到巴塞隆納和羅馬住高級飯店等等。

艾爾可巴斯2020年11月受審時仍不認罪，稱她真的相信自己罹癌，被認定犯下詐欺及佔有犯罪財產罪，去年被判入獄2年9個月。但最新判決顯示，她僅被判在28天內償還5英鎊，因為她沒有財力賠償近700名受害者。

檢察官歐文（Ben Irwin）指出，艾爾可巴斯是個自信滿滿的騙子，對慈善行業帶來大規模負面影響。法官威克斯（Mark Weekes）則表示，艾爾可巴斯策畫這場漫長又複雜的騙局，目的是獲得大量現金，以維持賭博的習慣，直指這是「妄想和蓄意欺騙」。

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