　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

80歲「愛情騙子」佯再婚詐3千萬　至少6女受害還被控誣告

▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲黃姓老翁從65歲開始到處參加婚友社，佯裝要再婚，實際上劈腿詐騙女子錢財。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

現年80多歲的黃姓老翁，多年來到處參加婚友社，佯稱喪偶尋覓第二春，最多同時劈腿3名女子，再宣稱兒子生病、可透過前副總統李元簇投資等話術詐財，前後至少6名女子受騙3千多萬元，事後才發現黃子早已死亡、追不回投資款，黃翁為此多次進出牢獄，竟回頭來控告其中1名受害人誣告、偽造文書，台北地檢署30日處分不起訴。

根據法院判決書，黃姓老翁曾在大陸經營免洗餐具工廠，但在台灣卻是個詐騙累犯，早在1987年、1989年就分別因案被判刑定讞，黃翁出獄後，在2000年2月、年屆65歲的時候，參加台北、中壢等地的婚友社，佯稱喪偶尋覓對象，尋找失婚婦女下手，到2003年3月為止，認識侯姓等3名女子，並同時與她們交往。

▲▼老夫妻,老伴,夫妻,情侶。（圖／示意圖／pixabay）

▲黃姓老翁最高紀錄同時劈腿3女，詐騙3千多萬元。（示意圖／pixabay）

黃翁向她們佯稱自己是前副總統李元簇的學生，可以透過李投資太平洋建設公司，按月收取優厚紅利，3名不知被劈腿的女友信以為真，紛紛掏錢，其中1女的姑媽得知消息，也跟進投資，黃翁一開始也會假裝投資真有獲利，匯款給被害人們，直到她們再也拿不出錢來，開始疏遠避不見面，被害人才驚覺受騙提告。

高院在2008年間認定黃翁向4女詐財3千多萬元，將他判刑4年定讞，沒想到他坐完牢出來又重施故技，接連對周姓、顏姓等女子行騙，其中在2018年間，更是佯稱兒子生病，需要醫藥費、還債等理由，騙了顏女5萬多元，直到顏女發現，黃的兒子早已過世4年，才憤而提告，這次黃翁認罪還錢，獲判徒刑4個月，得易科罰金確定。

雖然黃翁接連被法院認定詐欺，但他對於周姓被害人的提告十分不滿，認為周女偷拿他的印章去偽造借據，再誣告他行騙，但檢察官調查後認為，無法證明黃翁指控的真實性，處分不起訴周姓被害人。

►聲寶微電腦DC電扇特價1790元！涼爽升級又省電

ET快訊
300億租金補貼怎麼領？　一張圖看各縣市門檻不一樣
雷神誇張的一天！狂打14萬次閃電　2.1萬次對地雷擊
《星光》女星是議員夫人！　曾罹產後憂鬱症...生產臉部血管全
快訊／小S突上吐下瀉掛急診！《小姐不熙娣》緊急取消錄影
罰不怕！他「三度拒測酒駕」挨罰108萬　北市第5波名單出爐
互傳下體色照喊「愛在我身上搖」　醫師床戰人妻下場曝
外面雨彈！　人妻崩潰：室內史前生物大量暴走
快訊／提油燒夫害「80%燒燙傷」慘死！前空姐下場出爐
食人魔連續殺死30女吃屍體　家中發現「4600塊人骨」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不滿鄰居音樂放太大聲　台中男一把火燒掉4棟房屋下場曝

快訊／台中男子腹部被刺6刀　孫子報案...緊急送醫搶救中

家中性侵姪女4次「產下死嬰」　獸叔辯：她說不要只是在撒嬌

80歲「愛情騙子」佯再婚詐3千萬　至少6女受害還被控誣告

花1千元與15歲少女性交易　害她懷孕墮胎！作業員下場曝

豪華露營區放炮炸掉高檔帳篷　奧客惹禍還不出庭...要賠4.6萬

娃娃機雙盜現身士林夜市！場主直擊「行竊ing」開門抓人畫面曝

「桃園天天樂」業者繳回許可證　全台最後公娼確定走入歷史

快訊／前空姐提油燒夫害「80%燒燙傷」慘死！她下場出爐

全台5單位通緝！男逃花蓮1年落網　搜出3級毒品「美得眠」20顆

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

妹開錯車門…下秒拔腿狂奔　哥目睹猖狂爆笑！路人看傻

陳柏霖《正義的算法》化身最痞帥律師　替自己打官司「律師.被告」神切換

性別揭曉趴「又見藍色」　爸面有難色...妻：整你啦

新竹惡火輪胎行拆除變平地　陳爸回傷心地道別背影催淚

3隻小貓「密謀犯案」推重物 淡定探頭看奴才：怎麼沒事

不滿鄰居音樂放太大聲　台中男一把火燒掉4棟房屋下場曝

快訊／台中男子腹部被刺6刀　孫子報案...緊急送醫搶救中

家中性侵姪女4次「產下死嬰」　獸叔辯：她說不要只是在撒嬌

80歲「愛情騙子」佯再婚詐3千萬　至少6女受害還被控誣告

花1千元與15歲少女性交易　害她懷孕墮胎！作業員下場曝

豪華露營區放炮炸掉高檔帳篷　奧客惹禍還不出庭...要賠4.6萬

娃娃機雙盜現身士林夜市！場主直擊「行竊ing」開門抓人畫面曝

「桃園天天樂」業者繳回許可證　全台最後公娼確定走入歷史

快訊／前空姐提油燒夫害「80%燒燙傷」慘死！她下場出爐

全台5單位通緝！男逃花蓮1年落網　搜出3級毒品「美得眠」20顆

100K達陣！大谷翔平主投5.2局狂飆11次三振　本季第7勝到手

訓練狗狗當球僮在溫布頓撿球　結果變成「拔河比賽」

請支援石斑！國防部採購1548公斤　國軍要幫忙吃爆

《梨泰院Class》3經典劇「15演員齊聚」全新綜藝！　

300億租金補貼怎麼領？　一張圖看各縣市門檻不一樣

不滿鄰居音樂放太大聲　台中男一把火燒掉4棟房屋下場曝

貓奴蓋超豪華透天厝！奶喵入住沒一天「秒液化逃家」...他崩潰

三分鐘存基金／買基金也能當節稅高手

LIVE／幼兒莫德納延遲「何時抵台？」羅一鈞最新說明

快訊／台中男子腹部被刺6刀　孫子報案...緊急送醫搶救中

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

社會熱門新聞

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

滷肉飯命案逮14人　2逃亡大咖身分曝

長美巷有事巷內解決！連長兒偷摸媽媽桑屁股遭打死

全台最後公娼「桃園天天樂」今熄燈　負責人身分曝光

桃園屁孩連2撞警車畫面曝光！3警拔腿狂追

「桃園保安大隊擊敗屁孩」　第一視角影片曝光

快訊／提油燒死夫！前空姐下場出爐

快訊／嘉義嘉樂福夜市旁大火　倉儲全面燃燒

新店煙火哥羈押禁見！　涉改造煙火成炸彈

快訊／台東死亡車禍！轎車飆撞路樹駕駛慘死

更多熱門

相關新聞

醫師偷吃人妻判賠　求「遮掩全名」法官不准

醫師偷吃人妻判賠　求「遮掩全名」法官不准

北市1名高姓住院醫師勾搭人妻上床，私訊大讚對方「口技」，還傳自己下體照片給對方，暢聊關於「姿勢的知識」，但被對方丈夫抓包並提告求償後，高男企圖撇清，宣稱跟人妻不熟，傳給對方的訊息都是幻想、打嘴砲，他也不知對方已婚，但被揪出他曾關心女方一句「跟老公吵架了」而露餡，法官判高男應賠30萬元，可上訴。

醫師爽喊「愛在我身上搖」　偷吃人妻下場曝

醫師爽喊「愛在我身上搖」　偷吃人妻下場曝

慶富獵雷艦案　陳慶男判刑25年定讞

慶富獵雷艦案　陳慶男判刑25年定讞

退休公務員投資虛擬幣詐3740萬　愛妻老本也沒了

退休公務員投資虛擬幣詐3740萬　愛妻老本也沒了

控網紅老公「偷吃酒店妹」得性病　正宮笑反擊

控網紅老公「偷吃酒店妹」得性病　正宮笑反擊

關鍵字：

愛情再婚婚友社失婚喪偶劈腿詐欺誣告投資

讀者迴響

熱門新聞

快訊／閃亮亮發布重大聲明：接下來的路交給妳了

粗工穿比基尼！老闆叫傳播蹲地搬磚頭　

花花15歲被賣進娼寮　一做就是30年

小關之琳喊150萬聘金！結婚變金錢攻防網吵翻

「看保安大隊抓屁孩」！刺青男被警棍砸頭爆血

名醫外遇爺孫戀　妻求償二審判賠150萬

芙蓉估今生成！恐雙颱路徑曝　明起6天大雨熱區出爐

弟弟出生戶頭轉出7200萬　1111負責人勸阻老董撕破臉

移工淫媒返國不演了「X恁娘台灣」！開直播痛譙

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

幫「別的女人」洗澡惹怒女友　全場挺他！

桃園屁孩遭保安大隊痛毆！沿路撞2騎士　警方回應了

離婚被前婆家無視　孫考上台大秒變臉

林進認愛1年　「跟男友披白紗」畫面超浪漫！甜蜜告白

趙孟姿子宮頸閉鎖不全緊急手術　救命線護兒

更多

最夯影音

更多
飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」

飲料被做錯...2寶爸怒砸　店長PO網「反遭洗負評」
汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

汪汪「八萬」搖尾巴上前收信　目送郵差離開才轉身：小事啦

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

回頭看路況11秒仍出事　女騎士路口左轉3人雷殘

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

板橋19黑衣人衝當鋪尋仇　抄傢伙砸窗！還朝店開槍

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

Eko老師驚吐：學校教的都是廢物！　「英國腔太做作」高山峰忍不住想打人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面