80歲「愛情騙子」佯再婚詐3千萬　至少6女受害還被控誣告

▲黃姓老翁從65歲開始到處參加婚友社，佯裝要再婚，實際上劈腿詐騙女子錢財。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

現年80多歲的黃姓老翁，多年來到處參加婚友社，佯稱喪偶尋覓第二春，最多同時劈腿3名女子，再宣稱兒子生病、可透過前副總統李元簇投資等話術詐財，前後至少6名女子受騙3千多萬元，事後才發現黃子早已死亡、追不回投資款，黃翁為此多次進出牢獄，竟回頭來控告其中1名受害人誣告、偽造文書，台北地檢署30日處分不起訴。

根據法院判決書，黃姓老翁曾在大陸經營免洗餐具工廠，但在台灣卻是個詐騙累犯，早在1987年、1989年就分別因案被判刑定讞，黃翁出獄後，在2000年2月、年屆65歲的時候，參加台北、中壢等地的婚友社，佯稱喪偶尋覓對象，尋找失婚婦女下手，到2003年3月為止，認識侯姓等3名女子，並同時與她們交往。

▲黃姓老翁最高紀錄同時劈腿3女，詐騙3千多萬元。（示意圖／pixabay）

黃翁向她們佯稱自己是前副總統李元簇的學生，可以透過李投資太平洋建設公司，按月收取優厚紅利，3名不知被劈腿的女友信以為真，紛紛掏錢，其中1女的姑媽得知消息，也跟進投資，黃翁一開始也會假裝投資真有獲利，匯款給被害人們，直到她們再也拿不出錢來，開始疏遠避不見面，被害人才驚覺受騙提告。

高院在2008年間認定黃翁向4女詐財3千多萬元，將他判刑4年定讞，沒想到他坐完牢出來又重施故技，接連對周姓、顏姓等女子行騙，其中在2018年間，更是佯稱兒子生病，需要醫藥費、還債等理由，騙了顏女5萬多元，直到顏女發現，黃的兒子早已過世4年，才憤而提告，這次黃翁認罪還錢，獲判徒刑4個月，得易科罰金確定。

雖然黃翁接連被法院認定詐欺，但他對於周姓被害人的提告十分不滿，認為周女偷拿他的印章去偽造借據，再誣告他行騙，但檢察官調查後認為，無法證明黃翁指控的真實性，處分不起訴周姓被害人。