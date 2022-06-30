浴血緝捕十大槍擊要犯黑牛到案　南警二分局3警師榮退

▲二分局長朱信憲致贈警務員陳士文紀念品合影照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局30日一大早，特別由二分局長朱信憲親自頒贈3名勞苦功高之退休警察人員紀念品，3位將於今天退休的包括督察組警務員陳士文、交通組巡佐唐正福及勤務指揮中心巡佐白健嵩，3人服務年資分別長達39年、33年及34年，都在工作崗位堅守到最後一刻，臨別之際除有滿滿祝福外，也添加濃濃不捨之情。

二分局長朱信憲除贈送退休紀念品，也對陳士文等3名警察弟兄將人生最輝煌的歲月貢獻於警察工作上，且從警歷程分別在外勤、內勤來服務，各項勤、業務之表現均可圈可點，紀念牌面上之「勤業詠懷」堪為警察生涯之縮影。

▲警務員1990年參與緝捕黃鴻寓到案時，浴血奮戰照（右方黃衣者）。

以警務員陳士文為例，1982年自台灣警察保一總隊警員班畢業後，從事外勤之基層員警、刑事隊員工作，1990年浴血參與緝捕十大槍擊要犯「黑牛」黃鴻寓到案獲破格擢升，之後持續進修考取警佐班，一直在外勤之派出所所長職務打拚付出，39年之警察生涯共有38年考績名列甲等殊榮。陳警務員之努力及付出，也是許多警察同仁之共同辛勞寫照。

而巡佐唐正福在台南縣市升格之前在原台南市警察局公關室擔任新聞發布工作，工作認真表現優異，與媒體互動極佳，充分落實警政新聞工作，堪稱「最佳新聞聯人」，轉換交通工作也十分投入，各項交通宣導都有他的身影，無論身處何處，一定要把手中的工作做好，是他一本初心的原則，如今圓滿退休，可謂有始有終，功德圓滿。

▲二分局長朱信憲致贈巡佐白健嵩紀念品合影照。

二分局長朱信憲表示，對於退休同仁們深持感動及不捨的心情，並表達萬分感謝之意，在長期警務繁劇工作卸下之際，也特別一一叮嚀務必要保持良好之身體健康，並敦請及歡迎其等隨時以「第二分局之永遠警師」回來指導後進，讓優質警政薪火代代相傳異加光彩。