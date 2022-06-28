東區大媽專吃霸王餐！串燒店狂點3410元…小黃車資也賴帳

▲楊姓女子因到處吃霸王餐，有店家忍不住上網公布她的正面照以及消費單據。（資料照／翻攝爆料公社）

記者劉昌松／台北報導

台北楊姓女子經常在台北市東區吃霸王餐，至少已有10次前科，仍在5月間到1間海鮮串燒店，點了3410元的餐飲卻不付錢，連因案到法院出庭後、搭計程車回家的車資495元也不付，有店家因此上網公布楊女照片，提醒同業別再受害，最後台北地檢署以有反覆實施之虞，向法院將楊女聲押獲准，並在28日依詐欺罪起訴。

根據法院過去判決，楊女至少從2020年5月起，陸續吃過問鼎麻辣鍋、皇膳魚翅、可利亞石頭火鍋、Hooters美式餐廳、王品集團的hot 7 鐵板餐廳、甚至還到過星據點KTV唱歌，結果都不付錢，被店家告上法院仍不之收斂。

5月17日，忻殿堂火鍋店老闆氣得上臉書「爆料公社」公布楊女的照片，並秀出楊女點了牛小排等各式餐點的帳單共3178元，痛批楊女吃完就擺出一副「我吃飽了但我沒錢」的姿態，就算揚言要報警，也是一臉「要叫警察來也可以，反正我不差你這一間餐廳報警」，這位老闆認為楊女就是看準店家沒多的時間跟她耗下去，提醒餐飲同業們小心。

事實上，楊女在這篇po文的2天前(5月15日)就因東區韓式料理店「兩餐」吃到飽，結果賴帳399元不肯付，被店家報警以現行犯身分逮捕，檢察官當時以楊女一再吃霸王餐，恐有反覆實施之虞等理由，向法院聲押獲准，隨後將本案起訴，正由法院審理中。

之後檢警又查出，楊女在5月6日，因為案件到忻北地院出庭後，搭計程車返回東區住處，沒付495元車資就落跑，還在5月13日，到歐買尬日式海鮮串燒店，白吃白喝3410元的餐點，檢察官調查後根據店家證詞等事證，再依2個詐欺罪起訴楊女。