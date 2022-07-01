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免出國！Xpark涼夏祭7／1登場　體驗祭典美食、穿浴衣拍美照

▲Xpark涼夏祭7/1起沁涼登場

▲「Xpark」 水族館可愛企鵝超吸睛。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「Xpark」 為台灣首座新都會型水生公園，位於高鐵桃園站青埔特區內，迎接盛夏來臨，於7月1日起迄9月30日，推出充滿濃厚日本風情的夏季祭典活動，館內特別設置浪漫療癒的「涼夏風鈴廊道」、「文月緣側」等景點，以及暑期限量販售中的「涼夏浴衣套票」，讓您穿著浴衣體驗浪漫又清涼的水族館漫遊，彷彿就置身在日本！

▲Xpark涼夏祭7/1起沁涼登場

▲涼夏風鈴廊道。（圖／Xpark提供）

Xpark表示，色彩鮮豔的浴衣是日本夏天的限定服裝。2022年Xpark × VA VA VOOM推出「涼夏浴衣套票」，只在KKday獨家販售！期間內購買此套票，即可在來館日報到後由專業人員協助著裝，為您打造專屬的日系浴衣LOOK，優雅與可愛兼具，磅礡大水槽與水母萬花筒等你留下美麗身影，還有館內的和風限定景點「涼夏風鈴廊道」、「復古X雜貨店」、「企鵝冰菓室」等，讓整個Xpark都是你的攝影棚。

▲Xpark涼夏祭7/1起沁涼登場

「涼夏風鈴廊道」是Xpark涼夏祭首次亮相的特別造景。位於1F室內區長達8米的「涼夏風鈴廊道」，在廊道下感受被風鈴包覆的療癒感，聽著風鈴隨風搖擺發出的清脆聲響，視覺及聽覺瞬間獲得大大的滿足；復古潮流的「X雜貨店」充滿古早味的陳設，彷彿搭乘時光機回到小時候體驗兒時童趣。

▲Xpark涼夏祭7/1起沁涼登場

「X雜貨店」除了販售大小朋友招牌的祭典小遊戲！還有自己製作軟綿綿甜蜜蜜的棉花糖，以及獨一無二的撈企鵝！Xpark表示，撈金魚是許多大小朋友曾有過的遊戲，但撈企鵝可能就相當難得？快揪大家一同參與創造快樂的童趣時光！

▲Xpark涼夏祭7/1起沁涼登場

▲撈企鵝。▼穿著浴衣體驗浪漫又清涼的水族館漫遊。（圖／Xpark提供）

▲Xpark涼夏祭7/1起沁涼登場

Xpark涼夏祭除了好玩還有好吃。Xcafe by PRONTO化身為「企鵝冰菓室」，販售甜滋滋鯛魚燒聖代、漂浮蘇打等，還有夏天一定要來一杯的透心涼彈珠汽水，通通都在Xcafe by PRONTO等你來品嚐，還能邊吃邊看企鵝在眼前悠游，好療癒。

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