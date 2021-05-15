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免出國！大溪歐式莊園手工披蕯　三張小朋友滿足小確幸

▲大溪歐式莊園披蕯，美景+道地義式美食給您小確幸。

▲大溪歐式「莊園披蕯」開放給民眾免費入園。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

悶疫期，到戶外賞美景，享美食好療癒！桃園大溪區台七線沿途美景、休閒農場處處，位於慈湖旁的一處歐式萬坪莊園，園內有珍稀鳥類、園藝造景等美景，原是莊主蘇義吉和親友聚會秘境，有感疫期大家無法出國，決定落實防疫措施，開放給民眾免費入園，園內提供道地手工窯烤披蕯及各式義式美食，期經營健康快樂。

▲大溪歐式莊園披蕯，美景+道地義式美食給您小確幸。

▲「莊園披蕯」莊主蘇義吉。

▼萬坪莊園有南法風味的12處景觀。（圖／記者楊淑媛攝）▲大溪歐式莊園披蕯，美景+道地義式美食給您小確幸。

莊主蘇義吉是一名原住在台北的成功的企業家，因被大溪好山好水好人情吸引，6年前於慈湖旁復興路上購置萬坪農地後，直至與其夫人一同到歐洲旅遊而被法式莊園景緻吸引，2年前，才開始著手規劃設計理想中的歐式莊園景觀，初期並以「蘇家莊園」為名，做為親友聚會、經營情誼的秘境。▲大溪歐式莊園披蕯，美景+道地義式美食給您小確幸。

▲披蕯名廚李明哲進駐莊園。

▼手工義式披蕯。（圖／記者楊淑媛攝）
▲大溪歐式莊園披蕯，美景+道地義式美食給您小確幸。

有感疫期許多民眾無法出國，喜愛吃義式披蕯的蘇義吉與其畫家夫人鄭慧瑩決定不藏私，力邀披蕯名廚李明哲進駐莊園並以「莊園披蕯」為名，期吸引民眾來莊園賞美景，享美食，大家經營健康快樂。▲大溪歐式莊園披蕯，美景+道地義式美食給您小確幸。

蘇義吉說，「莊園披蕯」佔地面積萬坪，園內除了有南法風味的12處景觀，還有許多可愛的小動物，如情人橋畔的一對黑天鵝、流動小溪和悠遊在池塘裡的鴛鴦、水鴨、鵝，還有鳥園裡的珍稀鳥類，另外朋友送的迷你馬…景緻優美。

年紀輕輕的披蕯名廚李明哲，因從事餐飲於退伍後應兄長之邀，遠赴義大利學習製作道地義式披蕯及各種義式料理多年後，返台創業開設披蕯專賣店，因製作的好吃披蕯聞名，而與愛吃披蕯的蘇義吉因美食而成為忘年交。▲大溪歐式莊園披蕯，美景+道地義式美食給您小確幸。

李明哲說，做出好吃披蕯的撇步，主要是爐溫要夠。「莊園披蕯」的披蕯皮用老麵去做，還有放一些胚牙增加他的營養成份和香氣，口感酥脆的薄皮是其特色，使用天然的起司，講究的是風味，加上在地的食材，製作海鮮、夏威夷、野菇等好吃又新鮮健康的不同披蕯供應，價格相當親民300元有找。

「莊園披蕯」的披蕯因手工窯烤現做，且必須培養老麵做餅皮，工法上繁瑣，目前試營運期間採以限量供應。

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