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今夏最猛「藏肉神褲」問世！　劉品言：不骨感也能性感

今夏最猛「藏肉神褲」問世！劉品言：不骨感也能性感（圖／業者提供）

【企劃特輯】

炎熱夏季即將到來，這也是微肉女生們最煩惱的季節，「這個季節不能再東遮西掩把下半身遮住了」、「下半身要出來見人了怎麼辦？」、「該怎麼把下半身的肉給藏起來？」為了解決大部分亞洲女性身材的痛點，知名紡織大廠開發出2022版「藏肉神褲」，而且保證穿上之後可以讓肉肉進去、讓曲線出來，更請來劉品言擔任代言人，詮釋「不骨感、也能很性感」的新塑崩美學。

夏季藏肉容易、減肉難！
「藏肉褲」幫妳藏肉、讓妳顯瘦
「藏肉容易、減肉難」為了解決女性共同的煩惱，打造名模規格的下半身，「PP塑崩未來褲」在腰腹部採用「V型蜂巢編織技術」，利用「隱形束腹」把多餘的腰腹肉內推，能讓腰腹肉內縮5~8公分。在大腿、臀部的「花托型拉提技術」，能把臀部的線條集中、托高，視覺上讓大腿更延伸；髖部，則有橫紋延伸加壓的設計，讓承受重力的髖部能紓壓、幫助微循環；小腿部分，運用穴位原理，設計點狀的石墨烯按摩熱點，舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感。

今夏最猛「藏肉神褲」問世！劉品言：不骨感也能性感（圖／業者提供）

▲藏肉褲能打造名模規格的下半身。【官網優惠組】

讓肉肉進去、讓線條出來
再多肉、都穿得下
很多人以為「PP塑崩未來褲」有分SIZE，但驚人的是一件褲子就有六種紡織技術，未來褲的彈力結構完全和傳統運動褲、塑身褲不同，再肉的女生都穿得下，而且能讓肉肉歸位；劉品言形容：「穿上塑崩未來褲，真的會讓肉肉進去、讓線條出來；不用骨感，也可以穿出性感、自信。」加上整件褲子有幫助微循環的石墨烯材質，可以達到「穿上即循環」的運動效果，久坐、久站也不用擔心下半身變腫。

今夏最猛「藏肉神褲」問世！劉品言：不骨感也能性感（圖／業者提供）

▲石墨烯塑崩未來褲有六種紡織技術，讓再肉的女生都穿得下。【EHS東森購物特惠組】

六款莫蘭迪色系 涼感上市
我型我塑 時尚、流行、好穿搭
「PP塑崩未來褲」除了去年大賣二十萬件的經典黑色，2022年夏季還推出最流行的六款莫蘭迪色系：「玫瑰粉、冰川藍、星空灰、高端粉、湖水綠、夜幕藍」，莫蘭迪色系的特色除了好穿搭，更能融入各種生活、運動、休閒、工作情境，加上材質透氣、有氧，更被國際中文本時尚雜誌封為每個女生夏季必備的穿搭單品。

今夏最猛「藏肉神褲」問世！劉品言：不骨感也能性感（圖／業者提供）

今夏最猛「藏肉神褲」問世！劉品言：不骨感也能性感（圖／業者提供）

2022年時尚單品「藏肉神褲」哪裡買?
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Nu
●EHS東森購物特惠組：https://chshop.work/ZNE6g
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●客服專線：0800-520-367

https://youtu.be/efbH5055r_w

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關鍵字：

劉品言藏肉微肉PP塑崩未來褲石墨烯

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