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NASA認證材質「太空減壓枕」　95%測試者成功提升睡眠品質

▲▼太空減壓枕,睡眠品質,NASA認證材質,太空記憶棉,石墨烯。（圖／業者提供） 

【企劃特輯】

無聊時低頭滑手機逛網拍、看影片，猛然抬頭已經是好幾個小時過去，肩頸已經僵硬到不行？每到周末得花大錢找按摩師父按遍全身才能獲得舒緩？

根據報導，長期的肩膀痠痛不僅影響呼吸順暢，也容易使得大腦氣血阻塞，輕則感到緊繃疲憊、越睡越累，嚴重者甚至可能造成睡眠呼吸中止；日本更是提出最新研究，發現長期睡眠缺失者不僅會導致內分泌失調、免疫力下降、記憶力變差，更有很高的機會罹患憂鬱症、失智等重症，而這些有可能就是一顆支撐力不足的枕頭惹的禍！

▲▼太空減壓枕,睡眠品質,NASA認證材質,太空記憶棉,石墨烯。（圖／業者提供）

▲如果有這些症狀，可以藉著調整枕頭來獲得改善，一顆枕頭就能改變健康。【官方優惠組】

市面上枕頭百百款，同樣訴求解救肩頸的卻有幾百塊到幾千塊的價差，到底哪一種才真正適合你？PP波瑟楓妮一直以來以「為現代人健康問題提出解決方案」為己任，連美國太空總署NASA都鎖定使用的石墨烯技術，竟然也能奢侈的運用在日常生活中！如果說太空是未來，那麼石墨烯便是讓日常獲得救贖的新科技！

▲▼太空減壓枕,睡眠品質,NASA認證材質,太空記憶棉,石墨烯。（圖／業者提供）

▲NASA認證「太空減壓枕」，一上市即獲得廣大愛用者的讚賞。【MOMO購物網優惠組】

繼塑崩褲、腰夾、鞋墊等熱銷商品後，這回PP波瑟楓妮針對困擾眾人的「失眠」及「肩頸痠痛」推出醫療級石墨烯「太空減壓枕」，簡直就是枕頭界的一大革命，一上市就成了不少人的解藥。NASA認證材質的「太空減壓枕」，其中95%測試者可以成功提升睡眠品質！這顆枕頭神奇的祕密在哪？就是運用三大科技亮點技術讓你預防勝於治療。

亮點1：枕頭也有中央空調：枕頭裡含有7成石墨烯纖維，運用這種特殊的超導材質，能釋放低溫遠紅外線，夜晚降溫時，枕頭內儲存的溫度會再釋放到頭部，促進血液循環，被認為是「不插電的中央空調」，徹底調節睡眠時的身體溫度。

▲▼太空減壓枕,睡眠品質,NASA認證材質,太空記憶棉,石墨烯。（圖／業者提供）

▲石墨烯材質能促進皮下微循環，低溫遠紅外線能深入皮下7公分，讓緊繃僵硬的肩、頸、頭部在睡眠時循環順暢。

亮點2：隱藏式高彈力支撐幫浦：雙弧度設計可貼合頭型，側邊更獨家設有高彈力支撐幫浦，可依據不同的頭型、頸長立即調整高低，想要怎麼睡都可以百分百密合你的肩頸高度及弧度，讓頸椎獲得舒展不被擠壓。

▲▼太空減壓枕,睡眠品質,NASA認證材質,太空記憶棉,石墨烯。（圖／業者提供）

▲超導石墨烯「太空減壓枕」設計了調控幫浦，可以自行調整最適合的高度，調出最適合自己的枕頭。

▲▼太空減壓枕,睡眠品質,NASA認證材質,太空記憶棉,石墨烯。（圖／業者提供）

▲頭部和脊椎睡眠時呈一直線，宛如無重力狀態，有助於睡眠品質的改善。

亮點3：NASA認證高品質記憶棉：採用品質最優良的太空記憶棉，其慢回彈、均勻釋壓、吸濕透氣、支撐力充足等特色更是得到NASA（美國國家航空暨太空總署）認證。

石墨烯「太空減壓枕」除了在你睡眠時完整托住肩頸，還能用來靠、坐、臥、躺，提供上下肢、腳踝、側身、腰等身體部位更舒適的支撐，對於臥床的病患來說也是一大福音。一顆集合好眠、舒適與健康於一身的枕頭，正是讓你人生不再黑暗的解方！

▲▼太空減壓枕,睡眠品質,NASA認證材質,太空記憶棉,石墨烯。（圖／業者提供）

▲▼太空減壓枕,睡眠品質,NASA認證材質,太空記憶棉,石墨烯。（圖／業者提供）

全新進化黑科技「太空減壓枕」哪裡買？

官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Nc
MOMO購物特惠組：https://chshop.work/ae3KZ
PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
客服專線：0800-520-367

https://www.youtube.com/watch?v=2_sTZ5PXIr4

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關鍵字：

太空減壓枕睡眠品質NASA認證材質太空記憶棉石墨烯

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