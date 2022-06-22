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專家：穿搭對了　不靠「照騙」腰肚也能自然內縮3吋

▲▼塑崩未來褲,科技3D體雕,石墨烯,燃脂,減重。（圖／業者提供）

 【企劃特輯】

為了「修出完美」身型，很多年輕女生在拍照上傳前會用美圖秀秀APP，努力把腰肉內推、肚肉拉平，修出自己覺得完美的身型；至於輕熟齡以上的女性朋友同樣也會有「鮪魚肚」的困擾，但不想「高調修圖」，總覺得一直「照騙」下去也不是辦法。專家指出，其實只要挑對了穿搭方式，不必修圖，腰圍、肚圍也可以「自然」內縮3吋，視覺效果也是很驚人的！

「科技3D體雕」技術首次運用在紡織
再大的「腹部」都能收　再直的水桶腰化為小蠻腰

女性經常有中廣型身材問題，為了解決肚腹肉微凸、腰線不明顯的困擾，致力於打造「未來褲」的PP團隊，研發出3D體雕版的「石墨烯塑崩未來褲」，首次將科技3D體雕技術運用在紡織工程中，就算45吋的腰圍身形，也能在穿上「石墨烯塑崩未來褲」後改變身型；因為這件新一代的塑崩未來褲，在腹部採用「V型蜂巢編織術」以及「X型十字拉力編織術」，可以將腹肉加壓讓腹肉變平坦，腰肉內縮、強化腰線打造S曲線，達到科技3D體雕、瘦身推脂的身材雕塑效果。

▲▼塑崩未來褲,科技3D體雕,石墨烯,燃脂,減重。（圖／業者提供）

▲▼塑崩未來褲,科技3D體雕,石墨烯,燃脂,減重。（圖／業者提供）

▲石墨烯塑崩未來褲運用科技3D體雕技術，讓腰腹部能平坦收腹、擁有S曲線。【官網優惠組】

「輕鬆動、加倍瘦」不用拼命　就能燃脂減重

除了3D體雕織法可以讓身形更完美之外，因為「石墨烯塑崩未來褲」本身導入了可以幫助運動效能和微循環的「石墨烯材質」，穿上後只要行走三十分鐘，就可以達到跑步一個小時的運動效果，讓運動成果事半功倍，不用拼命、就能達到燃脂減重的成果。

▲▼塑崩未來褲,科技3D體雕,石墨烯,燃脂,減重。（圖／業者提供）

▲石墨烯釋放高遠紅外線，能促進血液循環、提升新陳代謝。【東森購物特惠組】

▲▼塑崩未來褲,科技3D體雕,石墨烯,燃脂,減重。（圖／業者提供）

▲許多網紅不管平常出門或是運動，也都會穿著石墨烯塑崩未來褲。

科技3D雕塑+石墨烯穴點技術
「石墨烯塑崩未來褲」再進化　更勝第一代

很多塑崩粉詢問第一代和第二代塑崩褲的差別在哪？

業者表示：「石墨烯塑崩未來褲」除了採用最新的科技3D雕塑科技外，也強化了微循環的功能，同時在腿部穴道位置設計點狀的石墨烯按摩熱點，透過紅外線產生的波長，加強循環代謝率，不但有助窈窕，還能舒緩久站的小腿，減緩壓力帶來的痠麻感、腫脹不適感；也將原本HSG石墨烯材質再進化成「HSG+」，利用「扭旋」技術，將原本平面的石墨烯從2D變3D化、平面傳導變為立體傳導，能夠360度發散，傳導速度提升至120%讓超導效果更快更有效。

▲▼塑崩未來褲,科技3D體雕,石墨烯,燃脂,減重。（圖／業者提供）

▲▼塑崩未來褲,科技3D體雕,石墨烯,燃脂,減重。（圖／業者提供）

全新進化黑科技「塑崩未來褲」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Ng
●東森購物特惠組：https://chshop.work/llORp
●實體通路體驗請洽各大阿瘦皮鞋門市：https://www.aso.com.tw/Store/
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關鍵字：

塑崩未來褲科技3D體雕石墨烯燃脂減重

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