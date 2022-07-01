電價健保要漲了！7月新制一次看　租屋補貼8千「這樣買飲料省5元」

▲電價今起調漲，平均漲幅8.4%，但用電千度以下的住宅用戶凍漲。（示意圖／記者李毓康攝）



生活中心／綜合報導

今天7月1日有多項攸關民眾荷包的新制度上路，《ETtoday新聞雲》整理重要新措施一次看。其中電價今起調漲，平均漲幅8.4%，但用電千度以下的住宅用戶凍漲。全民健保投保金額上限由18萬2000元調整為21萬9500元，估有13萬高薪族群受影響，每人每月要多繳保費116~1939元。

新制也有好康可領，「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」今天起開始申請，每戶每月補助2000至8000元；自備飲料杯至連鎖飲料店、便利商店、速食店及超級市場買飲料，則可折抵至少5元。

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電價調漲

在國際能源價格高漲下，電價審議委員會日前拍板平均漲幅達8.4%，但為了照顧民生及穩定物價，針對用電千度以下的住宅用戶凍漲，全台約有97%的用戶不受影響，另外百貨、商場等內需產業亦凍漲。

經濟部表示，將針對高壓及特高壓的產業用電大戶，調漲其電價15％，高壓用電均價將從2.6990元/度調漲為3.1039元/度，特高壓從2.2354元/度調整為2.5707元/度，但考量內需產業受疫情衝擊，農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房6類產業的高壓用戶不調漲，此調整影響約2.2萬戶。

小商店、低壓用戶及高中以下學校的電費將不調漲，住宅用電1,000度以下、約占97%（1,272萬戶）也不調漲。同時為提高節能誘因，住宅用電1,001度以上(排除使用維生輔具的身障家庭)，電價將調漲9％。

延伸閱讀：《電價費率出爐 平均漲幅8.4％、住宅每月千度以下凍漲》

▲7月起電價調漲，但經濟部強調97%用戶不受影響。（圖／經濟部提供）



健保新制

7月1日起全民健康保險投保金額分級表等級由46級調整為51級，投保金額上限由18萬2000元調整為21萬9500元。原先以18萬2000元投保的受僱者8.1萬人、雇主1.3萬人、專技人員自行執業者0.5萬人，預估每人月增加保險費116~1939元。

另考量顱內壓監測器具臨床效益及必需性，經彙整相關資料及臨床專業意見，自7月1日起將顱內壓監測器(健保支付19,607點)及具引流附加功能的顱內壓監測器(健保支付 22,565 點)等2項醫材納入健保，透過精確監測及早發現異常，避免病人因顱內壓力急遽變化導致腦部嚴重傷害甚至發生腦死之憾事。

延伸閱讀：《上限21.95萬！健保投保金額「增5級距」 13萬人月多繳近2千元》

居住新制

300億元中央擴大租金補貼專案計畫

為減輕租屋民眾生活負擔，行政院核定「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，每年編列300億元預算，補助50萬戶租屋家庭減輕生活負擔，每戶每月2000元至8000元(比照「整合住宅補貼資源實施方案」現行租金補貼金額表)，補貼金額不得高於實際租金支出，期間1年。

成家補助

針對初入社會35歲以下青年及社會弱勢加碼為1.2倍，2年內新婚家庭加碼為1.3倍，經濟弱勢家庭(低收入戶及中低收入戶)加碼為1.4倍。此外，育有未成年子女(含胎兒)家庭從1.4倍起，每多生1個就多0.2倍。

延伸閱讀：《300億租金補貼50萬戶開放申請 內政部5新制7／1上路》

▲租金補貼專案7/1上路。（圖／資料照）

環保新制

連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元價差，並要求連鎖便利商店及連鎖速食店應自112年1月1日起提供循環杯借用服務，以減少一次用飲料杯用量。

環保署表示，為建立我國循環杯借用服務，連鎖便利商店及連鎖速食店須免費提供循環杯借用服務，並規定112年至114年應提供服務之門市比率分別應達5％、10％及30％，一次用飲料杯年度減量率則須分別達15％、18％及25％；為使消費者了解業者是否提供自備優惠及提供循環杯借用服務，要求於營業場所應標示「自備飲料杯省＿元」或「免費借用循環杯」字樣，每字邊長至少5公分。

延伸閱讀：《7／1起自備環保杯折5元！全台飲料、速食店和超商都要給優惠》

▲7月起自備環保杯至全台連鎖飲料、速食與超商買飲料，至少折5元。（圖／環保署提供）

交通旅遊新制

交通部表示，下半年啟動新一波觀光產業振興措施，預計7月15日起到12月15日推出振興方案，包括旅行業組團每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元；另透過指定補助加碼條件者，最高每團補助3萬元。

旅宿補助部分，民眾只要於平日(週日至週四)住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵800元，如符合加碼條件者，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元。

民眾於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。

針對旅行業租用評鑑乙等以上之遊覽車，公路總局提供每日1000元至2000元之補助予遊覽車業者，最高補助3日。

延伸閱讀：《交通3新制7月起陸續上路 國旅補助「平日住宿最多折1300元」》

▲平日住宿補助最高1300元。示意圖（圖／花蓮理想大地提供）

防疫新制

機組員、邊境防疫人員「4類人」可打第四劑

指揮中心指出，為再提升相關工作人員免疫保護力，降低新型變異株衝擊，經綜合評估近期疫情狀況，將於7/1起提供機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑，建議與第一次追加劑間隔5個月以上接種。

依先前造冊估算前述4類相關人員，已接種第一次追加劑人數約32.4萬人，其中6/30前符合接種間隔5個月者計27.4萬人(已於1/31前接種第一次追加劑)。

第三輪快篩實名制、第二輪0-6歲免費抗原快篩

7月1日啟動第三輪家用快篩實名制，無年齡限制，每人均可持健保卡或居留證購買，每身分證字號僅能購買一次，一份5劑共500元；費提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑給學齡前幼兒(0至6歲)，民眾可持2015年9月2日(含)以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點再免費領取一份5劑家用快篩試劑。

延伸閱讀：《7月戴口罩規定一次看！防疫新制懶人包 「這4類人」開打第四劑》

▲▼快篩實名制7/1啟動第3輪；0-6歲免費快篩開始第2輪。（圖／指揮中心提供）



食品新制

食品品名不得標示「健康」字樣

為避免消費者因食品品名標有「健康」字樣，對該食品產生有較為健康之想像，從111年7月1日起產製的食品，如果未向衛福部申請健康食品查驗登記並取得許可，不得以「健康」字樣做為品名的一部分，避免消費者誤解。

注脂肉品名標示「注脂」並加註醒語

為加強注脂肉食品標示管理，包裝注脂肉食品、具稅籍登記食品販賣業者販售散裝注脂肉食品，以及販售注脂肉食品的直接供應飲食場所，都應以中文在品名顯著標示「注脂」或等同字義說明，並加註「僅供熟食」、「熟食供應」或等同字義的醒語，屆時若被查獲違規，最高可罰400萬元。

延伸閱讀：《7月食品新制大公開！這2字不能隨便標、「注脂肉」未揭露重罰400萬》

▲7/1起注脂肉須明確標示。示意圖。（圖／達志）