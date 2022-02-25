上限21.95萬！健保投保金額「增5級距」　13萬人月恐多繳近2千元

▲社保司司長商東福。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部健保會今（25）日討論「全民健保財務調整措施」，5大方向中有2項目獲多數委員同意，分別為廢止旅外國人停復保與修改投保金額上限。社保司長商東福表示，目前提出方案為增加5投保級距，上限從18萬2千元調整為21萬9千元，調幅達21%，若順利公告上路，約有13萬人每月要增加116~1939元保費支出。

第二次健保會主要討論5大調整措施，其中部分負擔調整、投保金額上限等2項無需修健保法，僅需衛福部預告修正後公告實施；旅外國人停復保規範政府財務責任則需修改施行細則。但補充保費扣繳結算方式與海外所得納入補充保費計算，則需修改健保法，屆時需送立院討論後才可上路。

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商東福晚間受訪時說明社保司提出的旅外國人停復保修正方案，主要是針對出國6個月到2年的旅外國人，出國後仍需持續繳納健保費，但若因緊急情況在海外就醫，得以申請健保核退。

商東福提到，根據108年統計，有16萬人辦理停保，其中9萬名旅外國人辦理停復保，但僅有6萬人就醫，復保者繳納保費遠高於使用醫療費用，此次調整單純是因公平性問題，與「錢」無關。

▲衛福部健保署外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

此外，依據健保法第19條規定，月投保金額分級表最高級與最低級應維持5倍以上差距，雖然目前兩者差距7.2倍，無違法規，但基本工資近年來已調升11次，投保級距上限仍連續12年維持於18萬2千元，因此才會基於公平性原則提出修正方向。

商東福說，此次調整增加5個投保級距，每一級距價差2500元，未來上限將為21萬9500元，約有13萬名受雇者受影響，含眷屬每個月約會增加116~1939元保費支出。但值得一提的是，只有少數人符合最高級距，在受影響族群中，仍有11.3萬人每月只會增加116~581元。

商東福表示，今日會議大多時間都聚焦在部分負擔調整，因委員意見眾多，健保署彙整後會重新調整後再行預告，由於該案與修改投保金額上限，僅需完成衛福部預告、公告程序即可實施，衛福部也會力拼在上半年公告上路。