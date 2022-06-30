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7月戴口罩規定一次看！防疫新制懶人包　「這4類人」開打第四劑

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中宣布，7月起現行防疫規定維持不變。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

指揮官陳時中昨（29）日宣布，7/1起防疫措施暫不改變，曾討論戴口罩相關規定是否放鬆，但這一兩個禮拜大家趨向比較輕鬆，各景點陸續都有人潮，加上單日還有4萬多例確診，要大家再忍耐一下。7月起除了現行戴口罩規定不變外，也新增0～6歲快篩試劑免費領、4類人可打第四劑規定，各項防疫新制《東森新媒體ETtoday》一次帶你看。

陳時中呼籲，民眾仍要維持個人衛生好習慣，戴口罩、勤洗手、保持社交距離，出入公共場域落實體溫量測等相關措施，另疫苗接種是避免感染及降低因感染造成重症、住院或死亡風險最有效的方法，尚未完全接種的民眾，儘速完成COVID-19疫苗接種。

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7月防疫新制如下：

「0～6歲5劑快篩」第二輪免費領

指揮中心宣布，7/1起將免費提供第二輪5劑家用抗原快篩試劑給學齡前幼兒（0至6歲），民眾可持2015年9月2日（含）以後出生的學齡前孩童健保卡，至各快篩實名制販售據點再免費領取一份5劑家用快篩試劑。

指揮中心提醒幼兒家長，家用快篩僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，勿使用於2歲以下幼童。

▲▼再度提供0-6歲幼童免費快篩。（圖／指揮中心提供）

▲再度提供0～6歲幼童免費快篩。（圖／指揮中心提供）

第三輪快篩實名制開賣！不分單雙號每日都可買

指揮中心表示，因應國內疫情，民眾仍有使用家用抗原快篩試劑之需求，故7月1日起，實施第三輪家用抗原快篩試劑實名制販售，延續第二輪做法，每個販售據點每天配送份數117份，以及取消單雙號的購買限制。目前快篩實名制販售地點有4,753家健保特約藥局及79個偏鄉衛生所，持有健保卡或居留證之民眾，均可購買；每輪每位民眾僅能購買1次(可代購)，1份5劑，每份售價500元。

機組員、邊境防疫人員「4類人」可打第四劑

指揮中心指出，為再提升相關工作人員免疫保護力，降低新型變異株衝擊，經綜合評估近期疫情狀況，將於7/1起提供機場港埠、居家檢疫、航空機組員及機構與社福照護系統相關工作人員，可評估自身染疫風險與意願後，接種第二次追加劑，建議與第一次追加劑間隔5個月以上接種。

依先前造冊估算前述4類相關人員，已接種第一次追加劑人數約32.4萬人，其中6/30前符合接種間隔5個月者計27.4萬人(已於1/31前接種第一次追加劑)。

▼7/1起維持現行防疫措施。（圖／指揮中心提供）

▲▼7/1起維持現行防疫措施。（圖／指揮中心提供）

外出全程戴口罩！除這9情境可免戴

一、現行戴口罩規定維持不變，除例外情形時得免戴口罩，外出時仍應全程佩戴口罩：

（一）唱歌時，維持須戴口罩。

（二）下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1.室內外從事運動。
2.室內外拍攝個人/團體照。
3.自行開車，車內均為同住家人，或無同車者。
4.直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。
5.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。
6.於山林（含森林遊樂區）、海濱活動。
7.於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

（三）外出時有飲食需求，得免戴口罩。

（四）於指揮中心或主管機關指定之場所或活動（例如：藝文表演/劇組/電視主播等演出人員正式拍攝演出時、運動競賽之參賽選手及裁判於比賽期間等），如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下口罩。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞補充，談話性節目工作者一直以來都列在「不用戴口罩」規範內，不過前提是要與不特定人士都能保持適當社交距離，且要隨身攜帶口罩，在有症狀或近距離接觸不特定人士時拿出使用，只要符合上述條件即可不用戴口罩。

賣場、超市可試吃！雙鐵車廂內續開放飲食

二、營業場所及公共場域（含交通運輸）：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

三、賣場、超市、市場：依營業場所/公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

四、高鐵、臺鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

▲▼中秋假期北車台鐵高鐵站返鄉人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲雙鐵車廂於7月仍繼續開放飲食。（示意圖／記者屠惠剛攝）

宴客不可逐桌敬酒！旅行團3劑令鬆綁

五、餐飲場所：應嚴格落實量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。違反上述措施者依法裁處並限期改善，未完成改善者，不得提供內用服務。

六、宗教場所、宗教集會活動：依內政部規定之防疫措施辦理。

另外，關於打滿3劑才能參加的活動，觀光局6月中旬已公布「放寬旅客參加旅行團須接種第3劑疫苗」規定，未完整接種疫苗之旅客，只要持出發前48小時內快篩陰性證明即可參團，旅遊中有症狀者應立即快篩。

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